До Нового года 2021 осталось немного времени. Уже сегодня люди начинают готовиться к долгожданному празднику и думать, какой же наряд надеть. По восточному календарю считается: 31-го декабря важно быть в конкретной гамме, которая бы понравились символу года.

2021 год пройдет под знаком Белого металлического Быка. Это означает, что приоритетные цвета такие:

белый,

все оттенки серого,

серебро,

бежевый,

цвет слоновой кости,

сливочный,

цвет топленого молока.

Итого для женщин самый лучший вариант - светлое платье. Приветствуются украшения из серебра, белого золота или массивная бижутерия в цвете металлик.

У будущего 2021 есть несколько второстепенных цветов - это зеленый и желтый. Для Быка они созидательные. Если вы застраивайтесь на позитив, интеллектуальные дела, яркие путешествия, то добавьте их в свой наряд.

Те, у кого 2020 год был неудачным или откровенно провальным, может добавить черный элемент в своем образе. Черный цвет "впитает" весь негатив и испарится под бой курантов. Можете сочетать черный с белым, в том числе горох или полоску.

Приоритет для мужчин - белоснежная рубашка. Она, среди прочего, добавит торжественности. Также можно выбрать яркий пуловер - желтой или зеленый, черный костюм с водолазкой в цвет. Приветствуются коричневые костюмы и рубашки перечисленных оттенков.

Пользователи Интернета задаются вопросом: а можно ли одеваться в красный, чтобы не раздразнить Быка? Отвечаем: на самом деле Бык видит мир в черно-белых тонах. На "красную тряпку" из-за этой физической особенности он не реагирует. На корриде же издавна этот цвет выбирается для привлечения внимания аудитории, которая сидит и наблюдает за зрелищем поодаль.

Этот факт - еще одно подтверждение: отбрасывайте в 2021 году стереотипы. Если у вас есть классный красный наряд, который радует вас и повышает настроение, то надевайте его в новогоднюю ночь без раздумий.

Не выходят из моды семейные образы, когда родители и дети одеваются в похожие наряды, делают фотосессию и встречают так Новый год.

В отдельном материале для наших читательниц - зимний маникюр 2021. Несколько вариантов топ-вариантов мы публикуем ниже. А по ссылке - много нежных и оригинальных примеров с фото. В том числе на короткие ногти и специально на новогоднюю ночь.