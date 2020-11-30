В первой половине декабря количество новых случаев коронавируса в Украине может колебаться в диапазоне 14 000-20 000 за сутки. Между тем, на основе анализа динамики процесса роста количества больных Сovid-19 и будет приниматься решение о введении локдауна на новогодний период.

Об этом сказано в совместном исследовании Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского и Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Так, отмечается, что в последнее время по антирейтингу (16 294 новых случаев в сутки) Украина стала третьей в Европе - после Италии и России - и седьмой в мире - после США, Бразилии, Индии, Турции, России, Италии.

Отмечается, что между количеством выявленных случаев Covid-19 и количеством зарегистрированных заболеваний гриппом и ОРВИ на протяжении последних недель существует сильная корреляционная связь (коэффициент корреляции равен 0,88). Это подтверждает предположение о недодиагностике случаев коронавируса с легкими и средней тяжести формами на фоне введения противоэпидемических мероприятий в стране и отсутствии подтверждения циркуляции других респираторных возбудителей и вируса гриппа.

"Сильная корреляционная связь (коэффициент корреляции 0,99) отмечается также между количеством случаев с клиническим диагнозом "пневмония" и количеством зарегистрированных случаев COVID-19 в течение одинакового периода наблюдения. Это свидетельствует о том, что большинство случаев пневмонии связаны непосредственно с Covid-19", - сказано в результатах исследования.

Ученые сделали прогнозное моделирование с использованием технического анализа данных, метода сходства в математическом моделировании, рекуррентной нейронной сети с длинной краткосрочной памятью типа LSTM и нейронной сети Back Propagation (BPNN). В соответствии с его результатами, в первой половине декабря 2020 года количество новых выявленных больных, скорее всего, может колебаться в диапазоне 14 000-20 000 человек в сутки, в зависимости от оптимистического или пессимистического сценария.

"В то же время коэффициент адаптации к болезни в Украине (отношение количества людей, умерших в сутки, к сумме количества умерших и лиц, которые выздоровели за эти сутки) медленно улучшается, что, вероятно, приведет к снижению показателя летальности в первой половине декабря до 1,73-1,76%, что почти вдвое ниже уровня этого показателя в весенне-летний период", - утверждают ученые.

Напомним, по словам главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко, правительство до пятницы озвучит решение о локдауне.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов, Украину вскоре накроет мощной эпидемической волной Covid-19, которая пойдет на спад только весной.