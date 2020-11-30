Четверо взрослых погибли при столкновении легковушки с грузовиком, которое произошло в селе Лалово в Мукачевском районе Закарпатской области в понедельник, 30 ноября, около 13:05. Позже в больнице от полученных травм скончался пятилетний мальчик, который также находился в легковом автомобиле. На месте смертельного ДТП работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, участниками ДТП стали грузовик и легковой автомобиль "ВАЗ", водитель которого выехал на встречную полосу.

"Пока известно о четырех погибших", - говорится в сообщении полиции.

Как уточнили спасатели ГСЧС, в салоне легкового авто находился также ребенок. Спасатели достали его из разбитой машины еще живого и передали в карету экстренной медицинской помощи, однако позже ребенок умер в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.

По словам спасателей, удар был такой силы, что погибших пришлось доставать из автомобиля с помощью специнструмента. Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

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