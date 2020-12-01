Во вторник, 1 декабря, в Украине отмечают День работников прокуратуры. Поздравить стражей закона можно, отправив им открытки и картинки "С днем прокуратуры".

Что известно о празднике

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов, поддерживает государственное обвинение в суде, осуществляет уголовное преследование в соответствии с законом.

За время каденции Владимира Зеленского в Украине было два генпрокурора. В 2019 году был назначен Руслан Рябошапка. Его уволили спустя шесть месяцев на посту. С 17 марта 2020 года должность главы Офиса генпрокурора занимает Ирина Венедиктова.

Картинки и гиф с поздравлениями

Пусть какой бы ни была сложной работа -

Важное призвание вознаграждается по полной!

З Днем працівників прокуратури! Бажаємо любові та успіхів,

Нехай всі мрії справджуються, на життєвому шляху перепони не трапляються.

Счастья, любви и терпения,

В работе - успеха, а в жизни - везения,

Долголетия и отсутствия преград на пути,

Исполнения желаний, чтобы гордиться вами могли.

Нехай прокуратура України

Працює успішно і стабільно!

Щоб вам підкорювалися вершини,

І все завжди було посильно!

З професійним днем вітаю кращого працівника Феміди!

Знай, що в справедливості полягає твоя сила,

Бажаю, щоб була відмінною твоя зарплата

І радістю-любов'ю сповнена тепла хата!

Пусть неподвластны стрессам будут разум и сознание,

Мы пожелаем в этот день отменного здоровья, успехов и процветания!

Ваш вклад в дело формирования нашей страны неоценим! Вы всегда стоите на страже правового государства и укрепления законности. Поэтому в День прокуратуры примите искренние поздравления с пожеланиями успехов в нелегком труде и благополучия в семье!

Пусть закон на долгие годы будет вашим главным помощником и наставником в борьбе с коррупцией и бандитизмом! С праздником!

Желаю в любом вопросе оставаться мощным щитом истины и невозмутимым профессионалом в любом деле, которое попадет в руки. Всегда желаемых и ожидаемых результатов. Пусть жизнь будет благополучной и все надежды сбываются.