Во вторник, 1 декабря, в Украине отмечают День работников прокуратуры. Поздравить стражей закона можно, отправив им открытки и картинки "С днем прокуратуры".
Что известно о празднике
Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов, поддерживает государственное обвинение в суде, осуществляет уголовное преследование в соответствии с законом.
За время каденции Владимира Зеленского в Украине было два генпрокурора. В 2019 году был назначен Руслан Рябошапка. Его уволили спустя шесть месяцев на посту. С 17 марта 2020 года должность главы Офиса генпрокурора занимает Ирина Венедиктова.
Картинки и гиф с поздравлениями
Пусть какой бы ни была сложной работа -
Важное призвание вознаграждается по полной!
З Днем працівників прокуратури! Бажаємо любові та успіхів,
Нехай всі мрії справджуються, на життєвому шляху перепони не трапляються.
Счастья, любви и терпения,
В работе - успеха, а в жизни - везения,
Долголетия и отсутствия преград на пути,
Исполнения желаний, чтобы гордиться вами могли.
Нехай прокуратура України
Працює успішно і стабільно!
Щоб вам підкорювалися вершини,
І все завжди було посильно!
З професійним днем вітаю кращого працівника Феміди!
Знай, що в справедливості полягає твоя сила,
Бажаю, щоб була відмінною твоя зарплата
І радістю-любов'ю сповнена тепла хата!
Пусть неподвластны стрессам будут разум и сознание,
Мы пожелаем в этот день отменного здоровья, успехов и процветания!
Ваш вклад в дело формирования нашей страны неоценим! Вы всегда стоите на страже правового государства и укрепления законности. Поэтому в День прокуратуры примите искренние поздравления с пожеланиями успехов в нелегком труде и благополучия в семье!
Пусть закон на долгие годы будет вашим главным помощником и наставником в борьбе с коррупцией и бандитизмом! С праздником!
Желаю в любом вопросе оставаться мощным щитом истины и невозмутимым профессионалом в любом деле, которое попадет в руки. Всегда желаемых и ожидаемых результатов. Пусть жизнь будет благополучной и все надежды сбываются.