Жительница Славянска в Донецкой области напала на фельдшера бригады экстренной медицинской помощи, требуя провести ее ребенку ПЦР-тест.

Об этом сообщают в Донецком областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Facebook.

Так, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 ноября, во время выезда на вызов относительно высокой температуры тела у ребенка.

"Фельдшер, а это была хрупкая девушка, даже представить себе не могла, чем он закончится. А закончилось тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами", - говорится в сообщении.

Как рассказывают медики, члены семьи безразлично наблюдали за агрессивным поведением матери. Прибывший на место инцидента полицейский составил на нее протокол.

Также в ЭМП рассказали, что медики "скорой" не проводят тестирование на коронавирус.

Напомним, в Житомире в одной из амбулаторных больниц пациент напал на врача после того, как тот отказал ему в подписании декларации.

Также "Страна" рассказывала, бывший народный депутат и экс-глава городской администрации Киева Владимир Бондаренко, который заявил в полицию об избиении врачом во время визита в частную клинику "Добробут", скрыл в соцсети свой пост, в котором он написал о случившемся.