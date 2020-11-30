Американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса оказалась эффективной на 100% при тяжелой форме Covid-19.

Об этом сказано в пресс-релизе, обнародованном пресс-службой Moderna.

В испытаниях, которые проводила Moderna, участие принимали более 30 тысяч добровольцев. Из них коронавирусом заразились 196 человек - это 185 добровольцев, которые получили плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. Таким образом, эффективность препарата составила 94,1%.

При этом тяжелой формой Covid-19 переболели 30 человек из всех добровольцев. Все они также получили не вакцину, а плацебо. Кроме того, известно, что среди тех, кто получил плацебо, от коронавируса умер один человек.

Moderna в понедельник, 30 ноября, подаст заявку на использование своей вакцины в США. Ее рассмотрит Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Напомним, по данным СМИ, самая дешевая западная вакцина от Covid-19 будет стоить $3.

Также мы сообщали, что в США вакцинация начнется меньше, чем через месяц.