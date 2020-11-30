Средств, которые заложены в государственный бюджет на 2021 год, не хватит для вакцинации и лечения украинцев от коронавирусной инфекции. Также дефицит финансирования будут испытывать и другие важные направления.

Об этом заявили в заявлении Национальной службы здоровья Украины в Facebook.

Так, в бюджете на следующий год закладывается 123 млрд гривен на Программу медицинских гарантий. Но при таком финансировании не хватит средств на ряд направлений.

В частности, в этом бюджете на лечение пациентов с Covid-19 на весь год предусмотрено только 14,5 млрд гривен. С учетом динамики заболеваемости, уже во II квартале 2021 года придется в 10 раз сократить расходы на лечение.

Кроме того, в бюджете недостаточно средств для финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинации от Covid-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии и еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом - выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", - говорится в заявлении.

Также в бюджет в 123 млрд гривен не позволит ввести доплаты медикам за достижение индикаторов качества. Также придется снизить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.

Напомним, ранее мы писали, что в бюджете-2021 оставили траты на Офис Зеленского и сократили расходы на образование и развитие регионов.

Также после лечения Зеленского расходы на "Феофанию" в проекте бюджета-2021 увеличили до 1,15 млрд гривен