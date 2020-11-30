В Полтаве 16-летний парень, который представился членом "Национальной дружины", нанес телесные повреждения 46-летнему местному жителю. От полученных травм мужчина скончался в больнице. По факту инцидента полиция открыла уголовное производство. Подростку уже сообщили о подозрении в убийстве по неосторожности. Об этом говорится на сайте ГУНП Полтавской области.

ЧП произошло еще 13 октября около 16:40 на остановке общественного транспорта в Киевском районе Полтавы. В сети опубликовано видео, на котором запечатлен этот инцидент практически от начала до конца. Видео снимал сам подросток, который теперь стал фигурантом уголовного дела.

На обнародованных кадрах запечатлен сидящий на земле мужчина, предположительно наркоман. За кадром молодой человек представляется спортсменом и представителем "Национальных дружин" Эдуардом. Он призывает к порядку мужчину, который, явно, находится под воздействием каких-то веществ и слабо понимает происходящее вокруг.

Подросток заставляет мужчину подняться на ноги и требует, чтобы тот "держал дистанцию". Мужчина что-то пытается ему объяснить, роется в своей сумке, нарушает дистанцию и судя по всему (на видео не видно) получает удар, от которого падает и ударяется головой об асфальт.

Дальше подросток просит кого-то вызвать полицию и скорую. Люди пытаются привести упавшего мужчину в чувство, но это не удается. Очевидцы конфликта возмущаются, что парень позволил себе ударить мужчину. Тем временем люди пытаются поднять бесчувственного мужчину с земли и придать ему сидячее положение.

Как сообщили в полиции, несовершеннолетнему нацдружиннику избрана мера пресечения - домашний арест с 21:00 до 06:00. Продолжается досудебное расследование. Сам парень свою вину признал.

Если суд признает юношу виновным, ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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