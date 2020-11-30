Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов рассказал, что у вакцины от коронавируса "Спутник V" есть одно слабое место – это технологическая сложность ее производства.

Об этом сообщает Regnum.

По его словам, вакцина является эффективным и безопасным препаратом. Однако для решения этих задач приходится прибегать к сложному технологическому процессу производства.

"Двухкомпонентное производство влияет на возможности производства. Технологически более сложная, но, с другой стороны, она более безопасная", - сказал он.

Напомним, разработчик российской вакцины от коронавируса "Спутник V" заявил, что с февраля одна ее доза за рубежом будет стоить меньше 10 долларов. Для россиян вакцинация будет бесплатной.

Также мы писали о том, что до конца текущего года в гражданский оборот запустят вторую российскую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".