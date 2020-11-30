Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA разрабатывает систему запуска Артемис, которая уже в 2024 году снова позволит человеку вернуться на Луну. Кроме того к 2026 году американские власти планируют начать другой долговременный проект - подготовить к запуску миссию по возведению на поверхности Луны атомной станции.

Об этом сообщает пресс-службе Национального космическое агентства США.

Так, первый полет Артемиса планируется провести уже в 2021 году, однако он будет беспилотным. А через три года по плану, на спутник Земли полетят люди - впервые за почти 40 лет.

Также в планах NASA в 2026 году начать другой долговременный проект - подготовить к запуску части проекта по возведению на поверхности Луны атомной станции. Сначала конструкцию испытают на Земле, а позже хотят отправить на спутник, чтобы станция вырабатывала энергию для поддержания работы исследовательского пункта. В связи с этим, NASA и Министерство энергетики США уже объявило конкурс для поиска производителей, которые воплотят проект в жизнь.

Отметим, что США пока единственная страна, которая отправляла людей на Луну. Всего с 1969 по 1972 год там побывало 12 астронавтов.

Ранее мы писали, что Украина подписала договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах исследования и использования Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях.

Также мы рассказывали, что ранее NASA представило обновленный план своей лунной программы "Artemis".