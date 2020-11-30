В разгар отопительного сезона платежки на газ для украинцев еще "потделеют".

НКРЭ одобрила проекты постановлений об установлении тарифов на транспортировку газа. Речь идет о новых расценках для 20 облгазов (Гадячгаз, Уманьгаз, Киевоблгаз, Киевгаз, Донецкоблгаз, Кировоградгаз и др.).

Новые ценники начнут действовать с 1 января 2021 года. В среднем повышение - до 50-80%, но для некоторых облгазов — еще более существенное. Скажем, тариф "Лубныгаза" вырастет более чем вдвое, а Тернопольгоргаза - в 2,8 раза.

Тариф на транспортировку берется за каждый куб газа. То есть, к примеру, если цена "Нафтогаза" на декабрь - 6,33 гривны за куб, то с доставкой от "Кировоградгаза" (новый ценник —1,75 гривны за куб) потребителю придется заплатить уже 9,83 гривны, а клиентам "Уманьгаза" и вовсе 10,81 гривну за куб.

Причем, если для жителей многоэтажек повышение цен будет ощутимым, но не критичным (так как газа для кухни используется не так много), то вот частному сектору стоит готовится к космическим платежкам.

Ведь в отопительный сезон люди обогревают газом дома, и по потреблению счет идет на сотни кубов в месяц. Скажем, на обогрев небольшого дома в 100 квадратов нужно порядка 500 кубов газа.

И за счет новых тарифов и без того немаленькая платежа сразу же вырастет - в отдельных регионах на 500-1000 гривен в месяц.

Но это - лишь вершина айсберга.

"По новым ценам будут платить за транспортировку и производители тепла. Это значит, что снова встанет вопрос о повышении тарифов на отопление", - говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

При этом, по его словам, логика регулятора непонятна.

"Нет никаких экономических оснований повышать расценки на транспортировку, тем более, что толк в июле этого года их пересматривали", - отметил Скубченко.

"Страна" разбиралась, почему доставка газа становится золотой, и как изменятся платежки на газ и отопление.

Второе повышение за полгода

Последний раз тарифы на транспортировку газа пересматривали в июле этого года. Тогда их повысили в среднем на 9,4%, но не для всех газовщиков.

По данным консультационного центра "ГазПравда", подорожала доставка газа для клиентов "Мелитопольгаза" (до 1,31 гривен за куб), "Одессагаза" (до 79 копеек), "Уманьгаза" (до 1 гривны), "Гадячгаза" (до 1,06 гривен), Запорожгаза (до 64 копеек). При этом не меняли тарифы для "Киевгаза", "Донецкоблгаза", "Коростышевгаза", "Кременчуггаза", "Тернопольгоргаза" и "Харьковгоргаза".

То есть, нынешнее повышение - это "вторая порция" пересмотра тарифов на доставку. Но некоторые газовщики попали в список "счастливчиков"» уже во второй раз. Скажем, "Одессагазу" тариф снова увеличили, в этот раз на 12,7%, до 89 копеек за куб. По "Уманьгазу" ценник повысили и вовсе в 2,2 раза — до 2,24 гривен за куб. "Гадячгаз", которому летом утвердили повышенный ценник в 1,06 гривен, теперь установили еще более высокий тариф — 1,86 гривен за куб, то есть, рост на 75,5%. Для Мелитопольгаза тариф повысили на 80,2% до 2,36 гривен за куб.

Кроме этих компаний, тарифы также повышаются:

для "Донецкоблгаза" на 58,6% до 1,11 гривен за куб

для "Киевгаза" на 14,3% до 32 копеек

для "Киевоблгаза" на 91,4%, до 1,55 гривен за куб

для "Кировоградгаза" в 2 раза, до 1,75 гривен за куб

для "Коростышевгаза" в 2,2 раза до 1,88 гривен за куб

для "Кременчуггаза" на 48,3% до,43 копеек за куб

для "Лубныгаза" - в 2,1 раза до 2,62 гривен за куб

для "Луганскгаза" - на 22,8% до 1,13 гривен за куб

для "Мариупольгаза" - на 49,5% до 1,63 гривен за куб

для "Полтавагаза" на 89,9% до 2,07 гривен за куб

для "Тернопольгаза" - в 2,3 раза до 2,34 гривен за куб.

для "Тернопольгоргаза" - в 2,8 раза до 94 копеек за куб

для "Херсонгаза" - на 91,5% до 1,8 гривен за куб

для "Черкасыгаза" - на 22,9% до 59 копеек за куб

для "Шепетовкагаза" - в 2,1 раза до 1,19 гривен за куб

для "Кременецкого УПРГ" на 92% до 1,44 гривенза куб.

Все цены указаны без НДС, то есть, по факту для потребителей они еще на 20% выше.

При этом будут и скидки. Так,"Спектргазу" тариф, наоборот, уменьшили на 2,6% до 2,66 гривен за куб, а НГХП "Сирка" - на 15,8% до 1,28 гривен за куб. Хотя на фоне повышения ценников вдвое, дисконт в 1-2% выглядит как насмешка.

Сами газовщики поясняют необходимость увеличения тарифов на транспортировку несколькими факторами.

Во-первых, это подорожание газа. Как отметили в одном из облгазов, 50% в стоимости тарифа - это газ, так как нужны немалые объемы так называемого технического газа для балансировки давления в сетях.

Во-вторых, газовщики больше тратят на ремонты сетей, которые, по их словам, находятся не в лучшем техническом состоянии

В-третьих, растут другие составляющие себестоимости. В частности, с 1 января 2021 года увеличатся минимальные зарплаты.

С этими аргументами газовщики пошли в НКРЭ, и, как видно, регулятор их доводы принял.

Сколько придется доплатить

При этом, как говорит Александр Скубченко, аргументы о повышении тарифа на транспортировку из-за того, что газ дорожает, выглядят, как минимум, странно.

"Сейчас газ стоит дешевле, чем в начале прошлого отопительного сезона (8,55 гривен за куб - Ред). При этом там доставка уже была в тарифе. Кроме того, минувшей зимой газ подешевел до 4-5 тысяч гривен, а летом и вовсе до 2-3 гривен. Но, если цена газа - это 50% в доставке, то почему на этапе «газовой распродажи» ценник ники не снижал. Более того, в июле его повысили", - недоумевает эксперт.

Он также добавил, что жителям частных домов, отапливаемых газом (а это 45% всего населения страны), стоит готовься к значительному росту ценников.

Так, жители многоэтажек, скажем, в Тернопольской области, будут платить больше только за доставку кухонного газа (потребление - в среднем 10 кубов в месяц, то есть, до 63-70 гривен за сам газ в зависимости от поставщика плюс 23,4 гривен за доставку).

Но вот те, кто живет в частных домах с газовым отоплением, заплатят значительно больше. В отопительный сезон даже обогрев скромного частного дома - это 400—500 кубов в месяц. До 3,5 тысяч гривен обойдется сам газ и еще 900-1170 - его доставка. Переплата, по сравнению с прежними тарифами на транспортировку, до 500 гривен в месяц. А общая платежка взлетит до 4670 гривен.

Если же учесть прогнозы по подорожанию газа (а он может подскочить в цене до 8-9 гривен в выше), то придется платить еще больше - уже под 5,7 тысяч в месяц.

"При этом на субсидии можно особо не рассчитывать. Во-первых, увеличены нормы для получения компенсации по коммуналке (ранее на ЖКХ должно было уходить 15% доходов, сейчас - 20%), во -вторых есть идея считать в субсидиях газ по ценнику поставщика последней надежды, а они ноже рыночной (6 гривен за куб- Ред). То есть, в любом случае придется немало доплачивать", — говорит Скубченко.

В дальнейшем новые тарифы на транспортировку газа повлияют также на ценники на централизованное отопление.

В структуре себестоимости тепла на газ приходится порядка 80%, так что его фактической подорожание от нескольких копеек до более чем гривны на каждом кубе наверняка заставит коммунальщиков поднимать вопрос пересмотра тарифа на отопление.