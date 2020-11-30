Сотрудники военной контрразведки СБУ пресекли попытку двух граждан РФ устроиться на работу в Национальную гвардию Украины, которые скрыли факт двойного гражданства при подаче документов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Двое жителей Киева, один из которых бывший сотрудник МВД, другой - уроженец России, пытались заключить контракт на прохождение военной службы в Национальной гвардии Украины. Во время оформления соответствующих документов кандидаты сознательно скрыли наличие гражданства РФ", - говорится в сообщении.

Как выяснило следствие, один из кандидатов - бывший милиционер. Он получил российский паспорт, когда находился в Крыму.

"По оперативным данным, мужчина имел связи среди представителей оккупационных правоохранительных органов на полуострове", - отметили в СБУ.

Второй мужчина закончил школу в России, получил паспорт, а потом переехал в Украину на постоянное жительство, где стал обладателем украинского гражданства.

"Сейчас проверяется информация о причастности уличенных лиц к деятельности спецслужб РФ", - сообщили силовики.

Напомним, в середине октября в СБУ появился департамент военной контрразведки.

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