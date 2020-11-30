Первый месяц зимы может стать по-настоящему зимним для востока Украины, где среднемесячная температура ожидается ниже нормы на 1-3 градуса. Такой прогноз дает харьковский синоптик Игорь Кибальчич.

"Вследствие усиления холодного Сибирского антициклона и его разрастания по территории, произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины, а особенно в восточных областях, где первый календарный месяц зимы вероятнее всего станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3°С", - объясняет синоптик.

А вот в западных областях, по его словам, ситуация ожидается обратная. За счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла из Балканского полуострова, поэтому температурный фон в регионе будет на 1-3 градуса выше климатических показателей.

Также синоптик прогнозирует малое количество осадков в первом месяце зимы на большей части страны.

"Количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей ожидается ниже нормы на 10-50% за счет доминирования антициклонической формы циркуляций", - говорится в сообщении.

Также украинский специалист прогнозирует декабрьские холода и в восточной Европе.

"Следует отметить также, что индекс Арктического колебания ожидается в декабре отрицательным, что означает ослабление западного переноса и усиление антициклонального поля над северной Евразией. Известно, если давление между Скандинавией и Шпицбергеном растет, то индекс колебания идет в минус. Сейчас происходит именно такая ситуация. А это является индикатором сигналом холодного декабря в восточной Европе", - добавил синоптик.

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