В СБУ заявили о предотвращении теракта в Донецкой области. В регионе при попытке подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения ООС задержали мужчину, который, как утверждают в СБУ, действовал по заданию "МГБ ДНР".

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

Так, сообщается, что спецназовцы ЦСО "А" задержали жителя Донецкой области. Оперативники спецслужбы установили, что мужчина действовал по заданию "МГБ ДНР". Забрав из заранее подготовленного схрона самодельное взрывное устройство, мужчина планировал заложить его на инфраструктурном объекте.

Мотив диверсии, по версии СБУ - "попытка дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе". Злоумышленнику сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Каким образом взрыв подстанции мог дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе в СБУ не сообщают.

Напомним, СБУ разоблачила схему тернопольских чиновников, которые воровали и продавали запчасти для вертолетов.

Также мы писали, что СБУ сообщила о задержании в Сумах "смотрящего" за Харьковской областью.