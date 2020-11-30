В повестку Верховной Рады на этой неделе внесли законопроект №4142 о системе общественного здоровья, который больше известен как закон об обязательной вакцинации.

Он предусматривает, что без прививок дети не смогут посещать садики и школы. Вакцинироваться также нужно будет работников сферы обслуживания.

Собрали информацию, о чем говорится в тексте законопроекта и кто выступает против его.

Что говорится в законопроекте о прививках

Под законопроектом №4142 подписалось 14 нардепов, в том числе глава профильного комитета Михаил Радуцкий, Лада Булах, Ольга Стефанишина, Ярослав Дубневич, Артем Дубнов и др.

Проект был подан "на замену" другому — №4058 от Евгения Шевченко. После широкого общественного резонанса "слуга народа" отозвал свой проект.

Новый законопроект авторства Михаила Радуцкого парламент собирается рассмотреть 2 декабря.

Депутатам предлагают полностью изменить систему эпидемиологической защиты населения и отменить законы, которые сейчас ее регулируют - "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "О защите населения об инфекционных болезней".

Аналогом СЭС предлагают сделать уполномоченный орган, который займется эпидемиологическим надзором. Руководитель уполномоченного органа или его заместитель получит полномочиями главного санитарного врача.

Кабмин сможет утверждать национальные программы по здоровью, устанавливать и отменять карантин, принимать решения о дополнительной вакцинации и т.д. Намек на то, что сейчас правительство это делает на "птичьих" основаниях.

В законопроекте прописаны такие термины, как эпидемия, карантин, самоизоляция, "бактерионоситель" (тот, кто не болеет, но может заражать других). Например, рассматривается возможность больничного и программы медгарантий для таких бессимптомных носителей.

Также говорится, что для проведения мероприятий по защите общественного здоровья будут привлекаться правоохранительные органы.

Отдельно прописаны правила вакцинации.

"Детям, которые не получили профилактические прививки согласно календарю прививок, посещение учебных заведений и детских учреждений оздоровления и отдыха запрещается", - говорится в тексте законопроекта.

Родители, которые отказываются делать прививку ребенку, должны будут написать заявление об отказе. Перед этим они должны будут ознакомиться с рисками. В этом случае ответственность за отказ от вакцинации будет лежать исключительно на родителях.

Увеличится перечень инфекционных болезней, которые требуют обязательных прививок. Появится новая прививка - от пневмококка. Пока в Украине обязательна вакцинация против 10 инфекционных болезней: гепатит В, туберкулез, полиомиелит, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит (свинка), гемофильная инфекция. Все эти прививки, внесенные в календарь, делаются бесплатно, за счет госбюджета. Теперь хотят добавить еще одну.

Но есть вопрос. Если прививку не сделают за счет бюджета (например, их не закупят, как это было при Супрун, когда отказались от российской вакцины против кори), то требование предоставить справку не снимается. Таким образом люди будут вынуждены делать прививки в частных клиниках. Механизм компенсации в законопроект не заложен.

Профилактические прививки будут обязательны для представителей некоторых профессий. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным прививкам, установит Минздрав. Пока говорят, что, скорее всего, речь о работниках сферы обслуживания.

Кто против и в чем проблема законопроекта

Против законопроекта взбунтовался депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Он заявил, что не поддерживает принудительную вакцинацию и не будет голосовать за законопроект.

"На этой неделе в парламент вынесен законопроект 4142 об обязательной вакцинации. Считаю, что у каждого должен быть выбор. Я против принудительной вакцинации. Голосовать за данный законопроект не буду ни я, ни депутаты, которые поддерживают мою точку зрения" - написал Тищенко в Facebook.

"Подтверждаю, не буду голосовать за принудиловку" - написал в комментариях автор первого альтернативного законопроекта Евгений Шевченко.

Сегодня прививки в Украине - вещь добровольная. В Минздраве ранее пытались не допускать детей в школы без справок о прививке против кори. Но в итоге от этой идеи отказались - в том числе после протестов антипрививочников.

Но с приходом коронавируса ситуация изменилась. Для борьбы с этим заболеванием критически важна вакцина - с чем уже в общем-то согласились все. В разгар пандемии она будет дефицитом - а следовательно и цена на нее будет выше, чем на остальные. Уже сейчас анонсируются цены по 15 долларов за курс - но это в рамках льготного механизма ВОЗ. Рыночная же цена может быть какой угодно.

И велика вероятность того, что львиную долю прививок украинцам будут делать на коммерческой основе. В бюджет на следующий год заложена сумма, которой хватит на 5-6 миллионов человек. Остальным придется прививаться как-то самим.

И тут вопрос - включат ли вакцину от ковида в список обязательных. Законопроект создает для этого юридические условия. Но, судя по тому, что в изначальный список заболеваний коронавирус не попал, украинцам самим придется оплачивать главную на сегодня вакцину.

То есть получается парадоксальная ситуация. Депутаты хотят сделать обязательными некоторые прививки. Но не включают в список болезней ту, которая сегодня у всех на устах.