Вселенский патриарх Варфоломей прилетит в Украину на День независимости в следующем году.

Об этом он рассказал на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного, передает Orthodox Times.

"Вселенский патриарх объявил, что совершит официальный визит в Украину на День Независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодняшний престольный праздник проходит при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких членов его кабмина.

Напомним, во время рабочего визита в Турецкую Республику президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. После этого Зеленский и первая леди встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Также "Страна" разбиралась, зачем Зеленский пригласив в Украину Варфоломея.