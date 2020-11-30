Патриарх Варфоломей приедет в Украину на День независимости страны
Вселенский патриарх Варфоломей прилетит в Украину на День независимости в следующем году.
Об этом он рассказал на литургии в Патриаршем соборе на Фанаре в честь основателя Константинопольской церкви Андрея Первозванного, передает Orthodox Times.
"Вселенский патриарх объявил, что совершит официальный визит в Украину на День Независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение Президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сегодняшний престольный праздник проходит при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и нескольких членов его кабмина.
Напомним, во время рабочего визита в Турецкую Республику президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в молебне за Украину и осмотрели Патриарший храм Святого Георгия. После этого Зеленский и первая леди встретились с Вселенским патриархом Варфоломеем.
Также "Страна" разбиралась, зачем Зеленский пригласив в Украину Варфоломея.