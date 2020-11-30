В Кремле сотрудник российской Федеральной службы охраны (ФСО) совершил самоубийство.

Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило издание "Baza" в своем Telegram-канале.

Как выяснилось, погибшим оказался Михаил Захаров, работавший в подразделении, которое отвечает за личную охрану президента РФ.

Коллеги погибшего рассказали, что он много перерабатывал, а в одну из последних смен был вынужден находиться на работе более 15 часов.

Кроме того, сообщается, что жене мужчины не сообщили о причинах случившегося. По словам родственников, в последнее время Захаров не жил с супругой, а декабре они собирались развестись по обоюдному согласию.

В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах опроверг информацию о том, что погибший сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента России.

Отметим, гибель Захарова стала уже второй за год в рядах ФСО. Так, 15 марта в Москве был найден мертвым 24-летний снайпер из президентской охраны. Причиной смерти мужчины стало огнестрельное ранение в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать — погибший несколько дней не выходил на связь.

Напомним, недавно в Луганской области погиб украинский десантник. В ТКГ говорят о самоубийстве.

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