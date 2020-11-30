Убийство физика-ядерщика и одного из разработчиков ядерной программы Ирана Мохсина Фахризаде-Махабади в Иране было актом "государственного терроризма".

Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, выступая на заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет "Интерфакс" в понедельник, 30 ноября.

"Убийство национального героя Ирана в лице генерала-лейтенанта Касима Сулеймани в начале этого года наряду с недавним убийством доктора Мохсена Фахризаде, который работал одновременно менеджером и ученым в области обороны, являются яркими примерами использования инструмента государственного терроризма против Ирана", - сказал Джахангири.

По его словам, Иран ожидает, что международные и региональные институты и организации, а также правительства "не будут молчать о терроризме, поддерживаемом государством". "Мы призываем всех осуждать подобные практики, чтобы предотвратить повторение таких бесчеловечных актов", - добавил он.

По словам Джахангири, Иран своевременно выступит с ответом на этот теракт, чтобы наказать преступников.

Напомним, 27 ноября известный иранский ученый, физик-ядерщик и один из разработчиков ядерной программы Ирана Мохсин Фахризаде-Махабади был убит в населенном пункте Абсард возле Тегерана.

После чего Иран пообещал отомстить за убийство физика.

Сегодня на иранском телевидении объявили, что Мохсина Фахризаде-Махабади убили оружием из Израиля.