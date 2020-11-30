В "Слуге народа" объяснили суть "интеллектуального локдауна"
Глава партии "Слуга народа" на брифинге по итогам заседания Согласительного совета Рады 30 ноября пояснил, что слова его однопартийца Давида Арахамии об "интеллектуальном локдауне" подразумевают адаптивный карантин.
"Интеллектуальный локдаун - это больше к Давиду Георгиевичу. Это такая новая терминология, мы еще до конца не разобрались, что он имел в виду. Я думаю, что это речь шла про адаптивный карантин - когда-то у нас был такой, до введения карантина выходного дня", - сказал Корниенко.
По его словам, они с Арахамией придерживаются мнения, что принимая решение о новом локдауне, нужно учитывать весь предыдущий опыт.
"И, соответственно, наше мнение, наверное, лично Давида и моя: мы должны учитывать весь опыт, который был за это время. Был опыт тотального локдауна весной - он принес определенные результаты, был опыт адаптивного карантина - он тоже приносил определенные результаты. Есть опыт карантина выходного дня, он тоже, пока неизвестно какие, но какие-то результаты принесет. Пока сложно по двум неделям делать выводы", - заявил Корниенко.
Напомним, недавно Арахамия заявил, что в Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".
Также мы "Страна" следит за тем, что говорят власти о сроках введения полного локдауна в Украине и его условиях.