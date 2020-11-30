Глава партии "Слуга народа" на брифинге по итогам заседания Согласительного совета Рады 30 ноября пояснил, что слова его однопартийца Давида Арахамии об "интеллектуальном локдауне" подразумевают адаптивный карантин.

"Интеллектуальный локдаун - это больше к Давиду Георгиевичу. Это такая новая терминология, мы еще до конца не разобрались, что он имел в виду. Я думаю, что это речь шла про адаптивный карантин - когда-то у нас был такой, до введения карантина выходного дня", - сказал Корниенко.

По его словам, они с Арахамией придерживаются мнения, что принимая решение о новом локдауне, нужно учитывать весь предыдущий опыт.

"И, соответственно, наше мнение, наверное, лично Давида и моя: мы должны учитывать весь опыт, который был за это время. Был опыт тотального локдауна весной - он принес определенные результаты, был опыт адаптивного карантина - он тоже приносил определенные результаты. Есть опыт карантина выходного дня, он тоже, пока неизвестно какие, но какие-то результаты принесет. Пока сложно по двум неделям делать выводы", - заявил Корниенко.

Напомним, недавно Арахамия заявил, что в Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".

Также мы "Страна" следит за тем, что говорят власти о сроках введения полного локдауна в Украине и его условиях.