В Бердянске 12-летний подросток получил серьезные ожоги и оказался в реанимации после того, как его подожгли друзья, чтобы создать уникальное видео для соцсети. Инцидент произошел 29 ноября. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Запорожской области.

"29 ноября около 01:00 в Бердянский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставили 12-летнего парня с ожогами тела различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Как рассказал сам пострадавший подросток, он получил ожоги в результате поджога, который совершили его друзья. Сотрудники полиции выяснили, что парень добровольно на это согласился, поскольку вся компания пыталась сделать "крутое" видео.

Потерпевший и двое его ровесников собрались дома у одного из них. Подростки облили своего друга спиртом и подожгли, а весь процесс снимали на телефон.

По словам участников "экшена", они не думали, что их друг может пострадать. Когда ситуация обострилась, они потушили потерпевшего в ванной комнате, испугались и отвели его домой.

Медиков скорой помощи вызвала мама подростка. В результате пострадавшего с серьезными ожогами госпитализировали. Парень сейчас находится в реанимации. Ожоги повредили 30% тела.

Сотрудники ювенальной превенции провели профилактическую беседу с родителями ребят по усилению контроля по воспитанию детей и передали информацию об указанном происшествии в отдел службы по делам детей Бердянского городского совета.

На странице пострадавшего подростка сохранилось видео, на котором он пьет спиртное и заявляет, что ему скоро умирать.

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