В понедельник, 30 ноября, в Офисе президента соберется совещание, на котором власти Украины обсудят, нужно ли ужесточать карантин.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, на совещание соберутся представители Кабинета министров, ответственные за борьбу с Covid-19. В частности, их Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны.

На традиционном селекторном совещании президент Владимир Зеленский сказал, что о результатах совещания станет оперативно известно, чтобы заранее проинформировать украинцев.

"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не избежать", - сказал Зеленский.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения пообещал, что на текущей неделе полный локдаун не наступит.

Также рассказывали, что Кабмин хочет ввести в Украине тотальный локдаун на новогодние праздники.