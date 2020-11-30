Российский хирург-ортопед Владимир Хорошев рассказал, что на восстановление избранному президенту США Джо Байдену понадобится около трёх недель.

Слова врача приводят "РИА-Новости".

"В условиях американской медицины, без сомнения, к инаугурации успеет восстановиться, несмотря на возраст", - сказал он.

По словам Хорошова, Байдену, если потребуется, сделают металлоостеосинтез – соединение костных обломков с помощью металлических приспособлений. Сейчас ему сделают иммобилизацию ноги, поскольку в США гипс уже не накладывают. Но ему придется ходить на костылях.

Напомним, Джо Байден, который активно формирует свою новую команду, в настоящий момент на больничной койке. Во время игр со своей собакой по кличке Мэйджер, он сломал несколько костей стопы.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что Байден победил на выборах президента только в коррумпированных городах США.