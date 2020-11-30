Предварительное решение по поводу объявления в Украине локдауна на зимние праздники правительство должно озвучить в пятницу, 4 декабря.

Об этом в ходе брифинга 30 ноября сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, видео обнародовано в YouTube.

Так, по его мнению, решение о полном локдауне будет приниматься, исходя из эффективности карантина выходного дня.

"Был опыт тотального локдауна весной - он принес определенные результаты, был опыт адаптивного карантина - он тоже приносил определенные результаты. Есть опыт карантина выходного дня, он тоже, пока неизвестно какие, но какие-то результаты принесет. Пока сложно по двум неделям делать выводы", - сказал Корниенко.

По словам нардепа, в Украине на новогодние праздники и так случается своеобразный локдаун: люди меньше работают, больше отдыхают, проводят время с близкими. Корниенко заявил, что он говорит о периоде с 25 декабря по 10 января, когда рабочие дни переносятся и остается работать только критическая инфраструктура.

По мнению Корниенко, до пятницы Кабмин должен предоставить драфты по поводу локдауна и объявить предварительные данные на часе вопросов к правительству в Раде.

"В пятницу надо каике-то материалы уже показать: какие-то графики, ограничения, чтобы люди начали понимать, как это будет. Особенно если мы говорим о датах, которые ближе, чем 25 декабря. Ожидаем от правительства на этой неделе какую-то конкретную информацию", - заявил Корниенко.

А в ходе заседания Согласительного совета Рады Александр Корниенко отметил, что каким бы ни был локдаун, он должен, в первую очередь, быть направленным на снижение темпов заражения украинцев.

Напомним, Садовой отказывается вводить праздничный локдаун во Львове.

Также "Страна" следит за всей новой информацией о том, когда введут полный локдаун и каким он будет, в режиме онлайн.