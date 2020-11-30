В Киеве под зданием Офиса президента Украины начали монтировать ледяной каток.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" в понедельник, 30 ноября.

Так, под ОП уже привезли материалы и рабочие приступили к обустройству катка. В то же время официально власти пока не комментировали установку сооружения и не рассказывали, когда он откроется и как будет работать.

Отметим, что каток расположен практически перед входом в Офис президента (ОП), где в прошлом году проходил порохомайдан. "Рух опору капітуляції" ставил под Офисом президента палатки и дожидался там решений Нормандской четверки. Целью акции было заставить президента Украины Владимира Зеленского слить переговоры в Нормандском формате и отказаться от любых компромиссов с Россией.

Однако порохомайдан пришли поддержать немного людей. "Страна" подробно рассказывала, как прошла данная акция протеста и почему она не оказалась успешной.