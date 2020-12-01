На новогодние праздники украинцы получат трехдневный уикенд - с 1 по 3 января. А ближе к Рождеству - сразу 4 выходных дня с 7 по 10 января.

31 декабря будет рабочим днем, а значит, что все приготовления к празднику придется планировать заранее, чтобы успеть продумать наряд, установить елку и приготовить праздничные блюда. Как это сделать правильно с точки зрения астрологии - в лунном календаре на декабрь 2020.

Выходные в Украине в декабре 2020

Всего в декабре у украинцев будет 22 рабочих и 9 выходных дней. Дополнительный выходной день выпадает на пятницу, 25 декабря, и связан с католическим Рождеством. Поэтому украинцев ожидают три выходных дня подряд - в период с 25 по 27 декабря. При этом рабочий день 24 декабря будет сокращенным на один час.

Рабочий день 31 декабря также запланирован сокращенным на час. Поскольку это будет четверг, то некоторые компании могут разрешить сотрудникам не выйти на работу, однако такое решение является сугубо индивидуальным для каждого предприятия.

Выходные в Украине в январе 2021

В начале январе украинцы снова получат 3 выходных дня подряд: с 1 по 3 января.

После новогодних праздников, предстоит короткая рабочая неделя в три дня - с 4 по 6 января. При этом среда 6 января будет рабочим днем, сокращенным на час.

На четверг, 7 января, выпадает Рождество, которое является традиционно выходным днем. 8 января тоже выходной, который украинцы отработают в субботу 16 января. Такая череда рабочих и праздничных дней позволит отдыхать в течение 4 дней подряд - с 7 по 10 число.

Кстати, 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, а 19 декабря - День святого Николая, но выходные для украинцев в эти дни не предусмотрены.

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