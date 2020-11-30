Украинцы не начали поддерживать запрет на российские сайты, каналы и фильмы. Фото: "Страна"

Больше половины украинцев выступают против запрета в Украине отдельных российских артистов и фильмов и считает его ограничением прав граждан. Запрет российских телеканалов и соцсетей не поддерживает больше жителей страны, чем поддерживает. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг". 

Так, социологи 18-26 ноября опросили 3 040 украинцев, проживающих в разных областях Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса. 

Считают запрет российских телеканалов в Украине ошибкой 47,3% респондентов (в декабре 2019 года - 51,8%). Необходимым шагом для защиты государства такое решение называют 45,6% опрошенных (39% в прошлом декабре).

Запрет отдельных артистов и некоторых российских фильмов в Украине не поддерживают 50,1% участников опроса (в декабре 2019 года - 56,6%). Поддерживают такое решение 42,2% респондентов (36% в прошлом декабре).

Запрет российских соцсетей в Украине необходимым шагом для защиты государства считают 42,6% (в декабре 2019 года - 38,1%). Ошибкой такое решение называли 48,1% респондентов (в декабре 2019-го - 50,5%).

Отношение украинцев к запрету российских соцсетей и каналов. Инфографика: Центр социальный мониторинг

Напомним, в мае 2020 года Зеленский продлил запрет на российские соцсети в Украине.

Также мы писали о том, что летом этого года больше половины украинцев не поддерживали запрет российских сайтов и каналов.

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