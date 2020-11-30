Сегодня, 30 ноября, в Киеве прошло заседание Согласительного совета Верховной Рады, которое впервые после болезни Covid-19 провел спикер Дмитрий Разумков.

После короткого вступительного слова, в котором спикер пожелал всем здоровья и выразил надежду, что "коронавирус, эта зараза" скоро нас покинет, началась работа Совета, по итогам которой можно выделить два момента.

Первый. Спикер отдает приоритет урегулированию кризиса, вызванному решениями Конституционного суда по е-декларациям.

"Президент Владимир Зеленский внес законопроект о фактическом восстановлении ответственности за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларации.

Была достигнута договоренность, что сегодня законопроект рабочей группы Рады также уже открыт для подписания. А дальше на базе этих двух законопроектов мы будем создавать доработанный законопроект, учитывая все положительные аспекты, которые отражены, как в законопроекте президентском, такие и в том, что наработала рабочая группа. И если все будет хорошо, то уже на этой неделе мы сможем этот вопрос рассмотреть и быстро выйти на результат", - заявил спикер.

Второй. Разумков подтвердил, что законопроект о госбюджете-2021 на этой пленарной неделе в зале заседаний рассматривать не будут. Формальная причина - нардепы не успели с ним ознакомиться.

"Мы будем рассматривать бюджет или на следующей пленарной неделе, или, если увидим возможность, то на следующей непленарной неделе мы сможем его рассмотреть на внеочередном заседании Рады, если увидим его поддержку и возможность его голосования", - пояснил Разумков.

При этом спикер напомнил, что Кабмин подал проект госбюджета-2021 поздно - только в прошлую пятницу, 27 ноября.

"Он поступил в Раду только в прошлую пятницу, хотя должен был гораздо раньше. Согласно действующему законодательству, народные депутаты должны ознакомиться с этим документом. Подробно изучить его, чтобы определиться со своей позицией о его поддержке или замечаниями. На этой неделе физически мы его рассмотреть не сможем", - добавил Разумков.

Напомним, что для ознакомления, согласно закону, депутатам предоставляется 10 дней.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский предложил Раде так же отсрочить на год введение кассовых аппаратов для ФОПов.

Так же мы в материале "Депутаты в тюрьму не хотят" выяснили, как Зеленский и Рада решили вернуть ответственность за декларирование в лайт-варианте.