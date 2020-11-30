Две пассажирки подрались в междугородном автобусе сообщением "Ковель–Луцк" из-за отказа одной из них надеть маску. Конфликт блондинки и брюнетки с рукопашным боем попал на видео.

На опубликованном ролике запечатлено, что сначала между пассажирками разгорается спор из-за маски. Дама, которая настаивает на том, чтобы ее оппонентка одела маску, начала снимать происходящее на телефон. Пассажиры возмутились видеосъемкой.

"Для того, что человек не придерживается полного правила", - с надрывом в голосе объяснила женщина.

Тем временем оппонентка ей советует, куда лучше "запихнуть" телефон.

Снимающая видео женщина грозит, что опубликует видео на "Фейсбуке".

"Да хоть на ср@ку себе натяни!", - не сдается ее собеседница.

На вторую часть видео попала уже драка между этими же пассажирками. Одна из них кричит, что ей сломали очки.

"А я тебя обзывала, мне пох@й твои очки теперь! Поняла?" - кричит одна из дам.

"Пять тысяч очки, будешь покупать!" - предупреждает вторая сторона конфликта."

"До ср@ки мне твои очки!", - говорит первая и судя по всему отвешивает тумак оппонентке.

"Бл@дь, конченная!" - срываясь на рыдания кричит пассажирка.

"А я не бл@дюга, ты чего меня обзываешь?" - аргументирует вторая сторона, повалив свою оппонентку на пол.

"Вызывайте полицию, она сломала мне руку!" - кричит терпящая поражение женщина.

"Ах, теперь полицию? Я тебя обзывала бл@дюгою?",- не сдается другая дама.

"Какого хрена ты меня бьешь, чмо ты конченое?" - возмущается упавшая на пол и находит в себе силы подняться.

"Я не бл@дюга!" - настаивает вторая, вцепившись оппонентке в волосы.

"Вийди на х@й отсюда! Чмыриха ты! Поломала мне очки, чтоб ты сдохла! Тварь!" - кричит вторая.

"Чтобы твои проклятия вернулись твоим детям!" - отвечает вторая.

После этого уже обе дамы цепляются в волосы друг другу.

"Водитель, бл@дь, выйдите разнимите этих ненормальных" - призывают пассажиры и съемка прерывается.

Чем закончился конфликт - неизвестно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве замечание надеть маску обернулось дракой с погоней за маршруткой.

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