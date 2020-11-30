"Я тебя бл@дюгою не обзывала!" В автобусе на Луцк блондинка и брюнетка подрались из-за отказа надевать маску
Две пассажирки подрались в междугородном автобусе сообщением "Ковель–Луцк" из-за отказа одной из них надеть маску. Конфликт блондинки и брюнетки с рукопашным боем попал на видео.
На опубликованном ролике запечатлено, что сначала между пассажирками разгорается спор из-за маски. Дама, которая настаивает на том, чтобы ее оппонентка одела маску, начала снимать происходящее на телефон. Пассажиры возмутились видеосъемкой.
"Для того, что человек не придерживается полного правила", - с надрывом в голосе объяснила женщина.
Тем временем оппонентка ей советует, куда лучше "запихнуть" телефон.
Снимающая видео женщина грозит, что опубликует видео на "Фейсбуке".
"Да хоть на ср@ку себе натяни!", - не сдается ее собеседница.
На вторую часть видео попала уже драка между этими же пассажирками. Одна из них кричит, что ей сломали очки.
"А я тебя обзывала, мне пох@й твои очки теперь! Поняла?" - кричит одна из дам.
"Пять тысяч очки, будешь покупать!" - предупреждает вторая сторона конфликта."
"До ср@ки мне твои очки!", - говорит первая и судя по всему отвешивает тумак оппонентке.
"Бл@дь, конченная!" - срываясь на рыдания кричит пассажирка.
"А я не бл@дюга, ты чего меня обзываешь?" - аргументирует вторая сторона, повалив свою оппонентку на пол.
"Вызывайте полицию, она сломала мне руку!" - кричит терпящая поражение женщина.
"Ах, теперь полицию? Я тебя обзывала бл@дюгою?",- не сдается другая дама.
"Какого хрена ты меня бьешь, чмо ты конченое?" - возмущается упавшая на пол и находит в себе силы подняться.
"Я не бл@дюга!" - настаивает вторая, вцепившись оппонентке в волосы.
"Вийди на х@й отсюда! Чмыриха ты! Поломала мне очки, чтоб ты сдохла! Тварь!" - кричит вторая.
"Чтобы твои проклятия вернулись твоим детям!" - отвечает вторая.
После этого уже обе дамы цепляются в волосы друг другу.
"Водитель, бл@дь, выйдите разнимите этих ненормальных" - призывают пассажиры и съемка прерывается.
Чем закончился конфликт - неизвестно.
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