В понедельник, 30 ноября, на высокогорье Карпат из-за резкого похолодания пошел снег. А на горе Поп Иван столбик термометра опустился до -10 мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 09:00 30.11.2020 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 метров, ветер юго-западный 1-2 м/с, температура воздуха -10 по Цельсию", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели предупреждают о сильном гололеде на дорогах в понедельник, 30 ноября, практически по всей Украине, кроме Юго-Востока. Объявлен I (желтый) уровень опасности.

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