Большинство украинцев не поддерживает обязательства по введению рыночных тарифов на газ, которые взяла на себя украинская власть в рамках договоренностей с Международным валютным фондом.

Также жители страны не хотят, чтобы Киев обещал МВФ провести реформу здравоохранения и сократить количество школ.

При этом за последние 4 месяца отношение украинцев к этим обязательствам ухудшилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Социологи 18-26 ноября опросили 3 020 респондентов из разных областей Украины, кроме неподконтрольных частей Донбасса.

Так, отвечая на вопрос о поддержке обязательства по введению рыночных цен на газ и тепло для населения, 14,2% респондентов ответили положительно (в июле 2020 года - 21,6%). Не поддерживают это обязательство 74,1% опрощенных (61,3% в июле).

Всего 9,2% опрошенных считают, что украинская власть в рамках договоренностей МВФ должна взять на себя обязательства по сокращению количества школ и учителей (в июле 2020 года - 24,3%). Не поддерживают такое развитие событий 82,5% респондентов (54,9% в июле).

При этом 16,5% респондентов считают необходимым, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательства касаемо продолжения реформы Супрун (в июле 2020 года - 30,9%). Против этого выступают 71,4% опрошенных (52,5% в июле).

Напомним, недавно глава Минфина Марченко заявил, что МВФ отказал Украине в чрезвычайной финансовой помощи.

Также мы писали о том, что в новом проекте бюджета увеличили доходы и сократили расходы, как и просил МВФ.