В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4413 о внесении изменений в Закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" по устранению коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) депутатскими фракциями и группами.

Соответствующий законопроект появился на сайте парламента 23 ноября.

Его авторами выступили:

нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев;

заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук;

первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич (партия "За будущее") и др.

Законопроект решает правовую коллизию относительно назначения и увольнения членов наблюдательного совета АО "НОТУ" депутатскими фракциями и группами.

В частности, в случае принятия законопроекта, депутатские фракции и группы Рады текущего созыва не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий членами набсовета смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.

В законопроекте указано, что срок полномочий членов Наблюдательного совета НОТУ, избранных депутатскими фракциями и группами Рады прошлого (восьмого) созыва заканчиваются в день утверждения состава Наблюдательного совета НОТУ с членами, выбранными от депутатских фракций и групп Верховной Рады нынешнего (девятого) созыва. Депутатские фракции и группы Верховной Рады девятого созыва делегируют членов Наблюдательного совета НСТУ в течении одного месяца с момента вступления в силу данного закона.

Другими словами, этот законопроект запускает процесс обновления состава набсовета НОТУ

Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

"В среде "соросят", которые имеют отношение к медиасфере, большое оживление. У них появилась возможность попасть в набсовет НОТУ - Национальной общественной телекомпании Украины (вещает под брендом UA:Перший на деньги из госбюджета).

В ближайшее время состав набсовета существенно обновится.

Дело в том, что 23 ноября 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4413 о внесении изменений в закон "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Согласно проекту, в течение месяца после его принятия фракции и группы Рады нового созыва должны делегировать своих представителей в набсовет (там сейчас заседают люди, которых делегировали фракции прошлого созыва).

Хорошая возможность занять важную позицию для многих получателей грантов западных посольств.

Потому что НОТУ - это организация, которая существует под контролем "западных партнеров". Также как и НАБУ. Эффективность аналогичная. НАБУ никого не сажает, а UA:Перший никто не смотрит.

Зато на обе структуры тратится по миллиарду с лишним из бюджета", - говорится в сообщении.

Напомним, первый состав наблюдательного совета был утвержден Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания 19 января 2017. Согласно действующему закону срок полномочий членов набсовета - четыре года. В начале в состав наблюдательного совета вошли 9 представителей общественных объединений и ассоциаций и восемь от депутатских фракций и групп парламента восьмого созыва. Потом часть вышла из этого органа по собственному желанию.

Сейчас в набсовете 13 членов. В январе 2021 истекают полномочия подавляющего большинства членов совета. Согласно действующему закону пять фракций и две депутатские группы парламента 9-го созыва должны делегировать своих представителей в состав НС до середины января 2021 года.

Полномочия набсовета отображены на графике:

Ранее мы писали, что Украина поддержит и обеспечит финансирование "Общественного телевидения".

Также рассказывали, что НОТУ в 2021 году запрашивала более 2 миллиардов гривен на свое существование.