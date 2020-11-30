Рада хочет обновить состав набсовета Общественного телевидения
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4413 о внесении изменений в Закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" по устранению коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) депутатскими фракциями и группами.
Соответствующий законопроект появился на сайте парламента 23 ноября.
Его авторами выступили:
- нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев;
- заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук;
- первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич (партия "За будущее") и др.
Законопроект решает правовую коллизию относительно назначения и увольнения членов наблюдательного совета АО "НОТУ" депутатскими фракциями и группами.
В частности, в случае принятия законопроекта, депутатские фракции и группы Рады текущего созыва не позднее, чем за 2 месяца до истечения полномочий членами набсовета смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.
В законопроекте указано, что срок полномочий членов Наблюдательного совета НОТУ, избранных депутатскими фракциями и группами Рады прошлого (восьмого) созыва заканчиваются в день утверждения состава Наблюдательного совета НОТУ с членами, выбранными от депутатских фракций и групп Верховной Рады нынешнего (девятого) созыва. Депутатские фракции и группы Верховной Рады девятого созыва делегируют членов Наблюдательного совета НСТУ в течении одного месяца с момента вступления в силу данного закона.
Другими словами, этот законопроект запускает процесс обновления состава набсовета НОТУ
Ситуацию прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".
"В среде "соросят", которые имеют отношение к медиасфере, большое оживление. У них появилась возможность попасть в набсовет НОТУ - Национальной общественной телекомпании Украины (вещает под брендом UA:Перший на деньги из госбюджета).
В ближайшее время состав набсовета существенно обновится.
Дело в том, что 23 ноября 2020 года в Раде зарегистрирован законопроект №4413 о внесении изменений в закон "Об общественном телевидении и радиовещании Украины". Согласно проекту, в течение месяца после его принятия фракции и группы Рады нового созыва должны делегировать своих представителей в набсовет (там сейчас заседают люди, которых делегировали фракции прошлого созыва).
Хорошая возможность занять важную позицию для многих получателей грантов западных посольств.
Потому что НОТУ - это организация, которая существует под контролем "западных партнеров". Также как и НАБУ. Эффективность аналогичная. НАБУ никого не сажает, а UA:Перший никто не смотрит.
Зато на обе структуры тратится по миллиарду с лишним из бюджета", - говорится в сообщении.
Напомним, первый состав наблюдательного совета был утвержден Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания 19 января 2017. Согласно действующему закону срок полномочий членов набсовета - четыре года. В начале в состав наблюдательного совета вошли 9 представителей общественных объединений и ассоциаций и восемь от депутатских фракций и групп парламента восьмого созыва. Потом часть вышла из этого органа по собственному желанию.
Сейчас в набсовете 13 членов. В январе 2021 истекают полномочия подавляющего большинства членов совета. Согласно действующему закону пять фракций и две депутатские группы парламента 9-го созыва должны делегировать своих представителей в состав НС до середины января 2021 года.
Полномочия набсовета отображены на графике:
Ранее мы писали, что Украина поддержит и обеспечит финансирование "Общественного телевидения".
Также рассказывали, что НОТУ в 2021 году запрашивала более 2 миллиардов гривен на свое существование.