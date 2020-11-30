Пограничники запретили российской ведущей с телеканала "РБК" въезд на территорию Украины на три года из-за незаконной поездки в Крым в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Так, пограничники остановили в Одесской области гражданку Молдовы, которая планировала транзитом проехать в Россию. Границу она пыталась пересечь в пункте пропуска "Могилева-Подольский".

"Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства, ведь в ее попытке пересечь границу сотрудники ГНСУ уже имели предварительную информацию о ее незаконные путешествия в оккупированный Крым. Для выяснения всех обстоятельств была проведена дополнительная проверка. Как удалось установить, 39-летняя женщина работает ведущей новостей на телеканале "РБК", а до этого - на ряде других каналов. Летом 2018 данное лицо в нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее посещала украинский полуостров. На него она попадала с территории РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за нарушение украинских законов женщине запретили въезд в Украину на три года.

Позже выяснилось, что речь идет о журналистке Светлане Чебан. В 2018 году она опубликовала фотографии, как была в Крыму.

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Напомним, оператора телеканала "Russia today", который является гражданином России, не пустили в Украину и запретили въезд в нашу страну три года из-за незаконного посещения Крыма.

Ранее мы писали, что российскому актеру Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину. Причиной этому стало также посещение Крыма.