Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что из непризнанного Приднестровья нужно вывести российских военных. Миротворцев РФ, по ее словам, необходимо заменить на миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

Об этом Санду заявила в понедельник, 30 ноября, передает ТАСС.

"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдовы, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдовы", - сказала Майя Санду.

Она также заявила, что намерена продолжить обсуждать этот вопрос с руководством РФ. Кроме того, по мнению избранного президента страны, миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миротворческая операция должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - заявила Санду.

В Кремле после этого заявили, что идея о замене российских миротворцев в Приднестровье на наблюдателей ОБСЕ с Москвой предварительно не обсуждалась.

"Россия выполняет очень важные функции, и, безусловно, изменение какого-то статус-кво, который зиждется на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации... Мы, конечно, рассчитываем, что все это будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, "Страна" анализировала, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия для Украины.

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