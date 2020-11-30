Локдаун в Украине нужно вводить уже сейчас. Такое мнение высказал нардеп от "Слуги народа" и глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетьманцев.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

"Я бы на месте Кабинета министров бесспорно ввел бы локдаун сейчас. И, возможно, до новогодних праздников уже бы вышел из этого локдауна, когда картина изменится, и мы будем иметь меньше тяжелых случаев заболевания, чем сейчас", - заявил Гетьманцев.

По его мнению, удар по экономике будет в любом случае, и мы должны с ним смириться. Гетьманцев считает, что это очень спекулятивный вопрос, когда его лучше вводить - сейчас или на новогодние праздники, когда у предпринимателей наивысшая выручка.

"Я бы руководствовался не тем, как угодить той или иной группе - предпринимателям или гражданам - а тем, как это будет лучше для ситуации с противодействием эпидемии. Всем не угодишь", - считает нардеп.

На видео: Гетьманцев о локдауне с 6:15

Ранее "Страна" писала о том, что Радуцкий подтвердил введение Украины в локдаун при 30 тысячах зараженных в сутки.

Также мы разбирались, когда введут полный локдаун и публиковали главные заявления властей на эту тему.