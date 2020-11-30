Сейчас в Раду прошли бы всего четыре партии. Лидируют "Слуги народа" и ОПЗЖ. Разрыв между ними уже менее 4%
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы, как и в середине ноября, четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".
Так, социологи опросили 3 020 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Опрос проводился с 18 по 26 ноября методом "тет-а-тет" по месту жительства.
Согласно обнародованным данным, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-й барьер преодолевают четыре политсилы:
- "Слуга народа" может получить 25,9% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 22,1%;
- "Европейская солидарность" - 15,9%;
- "Батькивщина" - 9,1%.
Менее 5% набрали и, таким образом, не прошли бы в Раду:
- "Сила и честь" - 4,9%
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,2%;
- "Партия Шария" - 3,2%;
- "ВО "Свобода" - 3,1%;
- "Гражданская позиция" - 2,9%%
- "За майбутне" - 1,3%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,3%;
- "Национальный корпус" - 1,3%;
- "Голос" - 1,0%.
Как видно из динамики рейтинга партий, за последние полгода рейтинг "Слуги народа" упал примерно на 4%. А рейтинги ОПЗЖ и "Евросолидарности" на 4% выросли.
При этом разрыв между двумя лидерами рейтингов - "Слугой народа" и ОПЗЖ сократился до менее 4%.
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