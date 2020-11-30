Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы, как и в середине ноября, четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Так, социологи опросили 3 020 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Опрос проводился с 18 по 26 ноября методом "тет-а-тет" по месту жительства.

Согласно обнародованным данным, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5%-й барьер преодолевают четыре политсилы:

"Слуга народа" может получить 25,9% тех, кто определился и имеет однозначное намерение прийти на выборы;

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – 22,1%;

"Европейская солидарность" - 15,9%;

"Батькивщина" - 9,1%.

Менее 5% набрали и, таким образом, не прошли бы в Раду:

"Сила и честь" - 4,9%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,2%;

"Партия Шария" - 3,2%;

"ВО "Свобода" - 3,1%;

"Гражданская позиция" - 2,9%%

"За майбутне" - 1,3%;

"Украинская стратегия Гройсмана" - 1,3%;

"Национальный корпус" - 1,3%;

"Голос" - 1,0%.

Как видно из динамики рейтинга партий, за последние полгода рейтинг "Слуги народа" упал примерно на 4%. А рейтинги ОПЗЖ и "Евросолидарности" на 4% выросли.

При этом разрыв между двумя лидерами рейтингов - "Слугой народа" и ОПЗЖ сократился до менее 4%.

Ранее мы писали, что почти 45% украинцев считают, что войну на Донбассе поможет закончить диалог с Путиным.

Также рассказывали, что почти 60% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу.