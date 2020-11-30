В ходе заседания Согласительного совета Верховной Рады в понедельник, 30 ноября, председатель парламента Дмитрий Разумков осудил нападение на журналистку NewsOne в субботу.

"Свобода слова - это то, что делает нас европейским государством. Я, находясь на карантине, наблюдал, что во время годовщины Голодомора люди из общественного движения подняли руку на девушку, журналиста. И мне все равно, какой это канал... Нельзя этого делать. Иначе мы проигнорируем те достижения, которые достигались многие годы", - сказал Разумков.

Также он дал распоряжения МВД и профильным комитетам Рады разобраться в ситуации и обеспечить профессиональное проведение расследования.

Напомним, во время освещения событий на церемонии чествования памяти жертв Голодомора в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес. К ней подошел парень в маске и выбил микрофон и поминальную свечу, после чего начал толкать журналистку.

Также мы сообщали, что полиция открыла дело, но нападавшего не задержала. Мы подробно описывали все, что известно об атаке радикалов на журналистку.