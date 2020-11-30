Министерство образования и науки Украины заявило, что Всеукраинские ученические олимпиады не будут проводиться во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Из-за обострения эпидемиологической ситуации в стране и роста показателей заболеваемости коронавирусом принято решение не проводить Всеукраинские ученические олимпиады по учебным предметам, турниры, олимпиады по специальным дисциплинам и конкурсы профессионального мастерства при чрезвычайных обстоятельствах. Исключительно в заочной (дистанционной) форме могут проводиться Всеукраинские ученические конкурсы по учебным дисциплинам и конкурсы-защиты научно-исследовательских работ", - говорится в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что обычно в ноябре-декабре проводится второй этап олимпиад – районный. В некоторых областях школы уже успели его провести.

"Для прохождения всех этапов детям и учителям необходимо передвигаться по городу, затем - между областями, общаться с другими людьми. Это увеличивает риск заражения и распространения коронавирусной болезни. Учитывая советы педагогов и рекомендации Минздрава относительно максимального ограничения контактов между людьми, было принято решение о непроведении ученических олимпиад во время карантина", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в Киеве из соображений безопасности детей было решено отменить ІІ (районный) этап ученических олимпиад.

Также "Страна" приводила слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что режим карантина выходного дня может продлиться в Украине до апреля 2021 года.