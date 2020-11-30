Несмотря на то, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов уже анонсировал планы его ведомства повысить зарплаты медикам с 1 января, предложения Минздрава по бюджету в итоговый вариант документа не включили.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 ноября сообщил Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook министерства.

Так, по словам Степанова, Минздрав предложил свой вариант бюджета и сделал свой бюджетный запрос еще в августе.

"Мы рассчитали каждую гривну, которую нам нужно выделить на предоставление медицинской помощи. Каким образом делается этот расчет? Он делается очень просто. Есть определенная болезнь. Для лечения этой болезни необходимы определенный лекарства, медицинские средства и работа наших медицинских работников: врачей, медсестры, санитарки. И составляется сумма. Потом есть количество случаев в год, которое статистически высчитывается", - сказал Степанов.

По его словам, в своем бюджетном запросе Минздрав обозначили, какая справедливая заработная плата должна быть у медработников: было предусмотрено, что зарплата врача должна быть на уровне 23 тысяч гривен, медсестры – 17 тысяч, младшего медперсонала – 12 тысяч гривен.

"В редакции бюджета, которую Кабмин отправил на голосование в Верховную Раду, средства на такое повышение заработной платы не предусмотрены. Именно поэтому я за этот бюджет как министр здравоохранения не голосовал и не поддержал его", - сказал Степанов.

Министр заявил, что украинские врачи получают самую низкую зарплату. Так, по его словам, в Житомире, который он посетил накануне, врач, который занимается больными острым мозговым инсультом, без доплат получает 5 800-6 000 грн.

"Любая другая европейская страна за такую ​​работу платит 5-6 тысяч евро, то есть в 30 раз больше", - заявил глава Минздрава.

Степанов о бюджете - с 11:00

Напомним, Кабинет министров утвердил проект бюджета на следующий год на заседании 26 ноября, но Степанов за него не голосовал.

Также мы писали о том, что в обновленном бюджете-2021 отложили повышение минимальной зарплаты.