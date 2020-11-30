Украинские предприниматели собираются на новый Налоговый майдан. Профильная организация SaveФОП анонсировала начало масштабной акции протеста на 1 декабря.

Но уже вчера ФОПы выставили сцену и оборудование, а сегодня планируется небольшой "тренировочный" митинг. Как рассказал нам глава организации Сергей Доротич, под Раду прийдет порядка тысячи предпринимателей, в основном, столичных.

"Мы планировали начинать 1 декабря, но решили предварительно занять площадь Конституции, чтобы ее не оккупировали "антимайдановцы", как это было в прошлый раз, 3 ноября (тогда под Раду пришли предприниматели с противоположными требованиями - Ред.), — говорит Доротич.

Наполним: главное требование ФОПов - отмена требований по обязательному использованию кассовых аппаратов уже с 1 января 2021 года. Но не только это. На самом деле перечень условий длинный, вплоть до реформирования налоговой.

По словам Доротича, из регионов в Киев уже едут ФОПы. Ожидается, что их соберется свыше 20 тысяч человек, то есть, на несколько тысяч больше, чем было на предыдущих Налоговых майданах.

Бизнес наметил старт нового Налогового майдана именно на 1 декабря не случайно. Завтра соберется Рада, и, судя по предварительной повестке дня, вопроса по ФОПам не будет.

Правда, сегодня утром на сайте парламента появился законопроект от Зеленского об отсрочке РРО, который внес президент Владимир Зеленский.

Но, как говорит Доротич, с предпринимателями Офис президента не контактировал. А сам проект, по его словам, — "переписанный законопроект Гетьманцева". Тот самый, голосование по которому Рада провалила 17 ноября, и которые бизнес резко раскритиковал.

То есть, даже если новый проект от Зеленского завтра вынесут в сессионный зал, предприниматели все равно будут недовольны.

"Идет заигрывание с малым бизнесом. Не знаю, кто подсунул этот проект Зеленскому. Президент то ли понимает, что он делает, то ли сознательно уничтожает упрощенку. Мы завтра будем скандировать под Радой: "Нет- проекту 4439", — говорит Доротич.

Он добавил, что люди собираются стоять до последнего - пока власти не выполнят их требования.

"Люди съезжаются со всей Украины и разъезжаться не намерены. Хватит уже: мы собирались, нам что-то обещали, люди разъезжались, а нас обманывали. В этот раз расходиться не будем. Ведь если будет локдаун, а после него с 1 января введут РРО, бизнес просто не выживет", — говорит Доротич.

"Страна" разбиралась, что требует Налоговый майдан и пойдут ли власти на уступки ФОПам.

Непроходная касса

Власти пытаются свести требования Налогового майдана к отсрочке обязательного внедрения РРО. Хотя бизнес выступает не за отсрочку, а за отмену требования по кассовым аппаратам.

Но даже закона по отсрочке парламент принять не может. Напомним: Рада уже дважды провалила голосование проектов, отодвигающих дату "Ч" по обязательным РРО для малого бизнеса на год - на 1 января 2022 года.

4 ноября не хватило голосов за проект №4313, который предусматривал перенос сроков внедрения РРО до 1 января 2022 года. Тогда депутаты отправили документ на повторное первое чтение.

17 ноября в сессионный зал вынесли уже другой проект — №4313-д авторства главы профильного парламентского комитета Данила Гетманцева.

Несмотря на анонсированные "улучшения" для ФОПов, сами предприниматели нашли в документе немало подводных камней и назвали его "опасным для бизнеса", призвав депутатов не голосовать за него. Накал страстей под Радой, где на Налоговый майдан собралось прядка 20 тысяч предпринимателей, и в сессионном зале оказался настолько высоким, что еще до голосования автор скандального проекта Данил Гетманцев предложил снять его, и разработать новый "компромиссный вариант».

Впрочем, законопроект все же поставили на голосование, которое оказалось ожидаемо провальным: нашлось всего 17 голосов "за".

В проекте Гетьманцева также прописана отсрочка по кассовым аппаратам до 1 января 2022 года. Правда, не для всех предпринимателей, а с исключениями.

Но появились и другие нововведения.

К примеру, появились рисковые группы бизнеса, для которых не планировалось отсрочки по РРО (ювелирная торговля, секонд-хэнд, интернет-торговля, торговля автозапчастями, бытовыми товарами, подлежащими гарантийному ремонту, и лекарственными средствами).

Именно это (а также многие другие пункты законопроекта) и не понравились предпринимателям.

Что предлагает Зеленский и почему ФОПы против

После провала голосования проекта Гетьманцева, решили начать работу с нуля - написать новый законопроект на тему кассовых аппаратов. В этот раз вопрос взял под контроль президент.

На встрече в Кабмине с малым бизнесом под этим предлогом депутаты начали "включать заднюю", - говорит Доротич.

"Нам говорили - все вопросы - в Офис президента. Но там вообще не шли на контакт, несмотря на все наши попытки организовать встречу", — рассказал Доротич.

Собственно, это стало одной из причин, почему ФОПы решили выходить на новый Налоговый майдан.

Но накануне акции, на этих выходных ФОПы узнали о существовании нового законопроекта. А сегодня утром он появился в Раде.

Это законопроект №4439 от президента Зеленского. Его зарегистрировали как неотложный и уже направили в профильный комитет.

Проектом предлагается следующее:

1. Изменить лимиты для упрощенцев:

- для первой группы с 1 млн до 167 минимальных зарплат (с нового года - чуть больше 1 млн, но сейчас - 835 тысяч),

- для второй — с 5 млн до 834 минимальных зарплат (с 2021 года немногим более 5 млн, сейчас меньше — около 4,2 млн),

- для третьей группы с 7 млн до 1167 минималок (с 2021 года чуть больше 7 млн, сейчас 5,8 млн грн).

То есть, как видно, лимиты с нового года практически не меняются. Более-менее существенная разница будет только с ростом минималки до 6,5 тысяч. Но его в проекте бюджета на следующий год предлагают отсрочить аж на конец 2021 года (с 1 декабря).

Для сравнения: проекты, на которых настаивает бизнес, прописывают более существенное увеличение лимитов: для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат).

2. Исключить нормы о вознаграждении покупателей за донос на продажи без чека (так называемый кэш-бек)

3. Отсрочить до 1 января 2022 года обязательные РРО для второй-четвертой группы, если их доход не превышал лимита для первой группы. Но "рисковые группы" (ювелирка, лекарства, техника и прочее) не попадают под этот пункт, для них РРО обязательно. То есть примерно тоже самое, что было и в законопроекте Гетьманцева, который ФОПы раскритиковали.

4. Отметить штрафы за "лишнюю" наличку (в варианте Гетьманцева - допускается до 9 тысяч гривен, если больше - штраф), продлить до 2022 года сниженные штрафы на нарушения по РРО (сейчас - 510 гривен).

5. Внедряется новое понятие - дистанционные услуги. Если услуги предоставляются дистанционно, а оплата идет банковской картой или через сервисы перевода денег, РРО тоже не нужно.

Как прописано в проекте, дистанционная услуга - это предоставление потребителю материального или нематериального блага, определенного договором, заключенным через средства дистанционной связи. Такое «благо» должно предоставляться по индивидуальному заказу потребителя. То есть, формально под данное определение попадает интернет -торговля. Но в ней появится новый элемент - договоры в покупателями. И платить нужно будет только дистанционно (скорее всего, по предоплате). Что не совсем удобно для людей.

Предприниматели новым вариантом отсрочки РРО ожидаемо недовольны.

"Это переписанный проект Гетьманцева. Все равно, если его примут, 70% ФОПов с нового года будут на РРО. А введение кассовых аппаратов после локдауна вообще их убьет", — считает Доротич.

К тому же кассовые аппараты - это лишь один из пунктов требований ФОПов (см ниже). Поэтому к инициативам властей бизнес относится настороженно и намерен, если нужно, встречать и новый год на Налоговом майдане.

"Учитывая, что инициативу в решении вопроса РРО для ФОПов взял на себя президент, а также тот факт, что в парламенте создаётся критическая масса для поддержки законопроектов, на которых настаивает бизнес (есть голоса как среди оппозиционных депутатов, так и в среде СН), окончательное слово в этом вопросе может поставить именно улица. Для представителей действующей власти сейчас не самое подходящее время для раскачивания внутриполитической ситуации, поэтому, не исключено, что они вынуждены будут искать компромиссы с предпринимателями", - подытожил глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Не только кассовые аппараты

Хотя требование отмены введения обязательных кассовых аппаратов является главным у Налогового майдана, оно не единственное.

Кроме этого есть и другие:

1. Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 и №3853-1(2). Они прописывают привязку лимитов для упрощенцев к минимальной зарплате. Для первой группы - 245 минимальных зарплат, для второй - до 1230, для третьей — 1720 минималок (в другом варианте - 4025 минимальных зарплат). Также предусмотрено право предпринимателей не устанавливать кассовые аппараты, если оборот не превышает 820 минималок (со следующего года - порядка 5 миллионов гривен в год).

2. Создать при президенте постоянно действующий консультативный орган, который будет заниматься развитием микробизнеса в Украине. Он должен быть создан на паритетной основе, с участием представителей власти и малого бизнеса.

3. Все изменения в законодательство, касающиеся условий ведения бизнеса, должны вноситься исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий. Главным критерием реформ должно стать снижение вмешательства чиновников у хозяйственную деятельность бизнеса. То есть, ФОПЫ настаивают, чтобы власти "оставили их в покое и забыли об их существовании".

4. Провести реформы налоговой и таможенной службы и обеспечить простые и прозрачные процедуры взимания налогов, растаможки товаров - без коррупции.

5. Объявить мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения их реформ

6. Принимать взвешенные решения по карантину и локдауну, не допустить ограничения работы малого бизнеса. Только равные условия для всего бизнеса, бе исключений.