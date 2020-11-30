Народный депутат, глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий рассказал, когда в Украине могут ввести полный локдаун из-за эпидемии коронавируса. По его словам, это произойдет, когда количество новых больных в сутки достигнет 30 тыс. человек. Отметим, что такое же количество ранее называл и министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом нардеп рассказал в эфире "ТСН", видео обнародовано в Youtube.

"Если система будет готова и к 30 тысячам, то и эта цифра изменится. Мы каждый день наращиваем мощность (медицинской - Ред.) системы. Но на сегодняшний день красным флажком для размышлений о введении локдауна - цифра 30 тысяч. Это то количество, которое для системы является критический. Но нельзя ждать 30 тысяч. Более-менее серьезный разговор об остановке страны может идти, когда пересечется отметка в 25-26 тысяч больных в сутки", — говорит Радуцкий.

По его словам, после этого Кабинет министров за семь дней должен предупредить о карантине украинцев и подготовиться к введению локдауна.

Также Радуцкий рассказал, что сейчас Минздрав изучает, принес ли карантин выходного дня желаемые результаты. В частности, насколько замедлилось распространение коронавируса и количества инфицированных.

Напомним, с 26 ноября, в Украине количество заболевших с каждым днем увеличивалось. В частности, в субботу, 28 ноября, в Украине зафиксировали антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За сутки Covid-19 заболели 16 294 человек. Сегодня, 30 ноября, количество инфицированных за последние 24 часа, значительно уменьшилось - за сутки заразились 9 946 человек.

Ранее мы писали, что Кабмин хочет ввести в Украине тотальный локдаун на новогодние праздники (с 24 декабря по 15 января).

Также рассказывали, что в Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".