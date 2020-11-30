На иранском телевидении объявили, что физика-ядерщика и одного из разработчиков ядерной программы Ирана Мохсина Фахризаде-Махабади убили оружием из Израиля.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости" со ссылкой на СМИ Тегерана.

Иранское агентство Fars ранее передавало, что высокопоставленный ученый ехал на бронированной машине, когда по ней были произведены несколько выстрелов. Фахризаде подумал, что это проблемы с двигателем или машина на что-то наехала - и вышел. В этот момент дистанционно управляемый пулемет открыл по нему огонь из стоявшего неподалеку Nissan. Затем Nissan взорвался.

Напомним: 27 ноября известный иранский ученый, физик-ядерщик и один из разработчиков ядерной программы Ирана Мохсин Фахризаде-Махабади был убит в населенном пункте Абсард возле Тегерана.

В тот же день министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что существуют веские свидетельства причастности Израиля к убийству иранского ученого-ядерщика.