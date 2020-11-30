На ферме в Северном Йоркшире в Великобритании будут забиты и утилизированы 10 500 индеек, у которых был подтвержден птичий грипп.

Об этом рассказывает BBC.

"Штамм птичьего гриппа H5N8 был обнаружен в помещении для откорма индеек вблизи Норталлертона в субботу, 28 ноября. Птицы будут гуманно забиты, чтобы остановить распространение болезни", - рассказали в департаменте развития сельских территорий.

Уточняется, что риск для общественного здоровья от вируса достаточно низкий.

"В настоящее время на месте находится зона временного контроля - зона жесткого карантина диаметром 3 км вокруг очага вспышки и стргие меры безопасности в диаметре 10 км зоны от него", - уточнили эксперты.

Как рассказала главный ветеринарный офицер Кристин Миддлмис, сейчас срочно ищут "любые доказательства распространения болезни, связанные с этой фермой".

"Владельцы птиц должны быть готовы к любым признакам заболевания, немедленно сообщать о подозрении на заболевание и гарантировать, что они поддерживают хорошую биобезопасность в своих помещениях", - сказала она.

Напомним, датская оппозиционная партия призвала власти вырыть норок, которые после их массового забоя были захоронены из-за опасений, что они могут заражать людей мутировавшим коронавирусом.