Демократ Джо Байден, который, скорее всего, будет объявлен победителем на выборах президента США, заявил, что пресс-секретарем Белого дома он назначит Джен Псаки.

Она возглавляла пресс-службу Госдепа во времена Барака Обамы и запомнилась рядом странных заявлений - особенно по темам Украины, России и Донбасса. Позже она возглавила пресс-службу Белого дома.

Российские газеты писали, что имя Псаки стало для россиян "эталоном измерения тупости". Появились выражения "псакинг" и "псакнуть", которые употребляли, когда человек делает безапелляционные заявления, не разобравшись, при этом путая факты.

Сама же Псаки говорила, что воспринимает происходящее спокойно. Она называла забавным, что столько времени в сети было потрачено на нападки на нее и не исключала, что стала жертвой российской пропаганды.

Приводим самые запоминающиеся выражения Псаки.

Не поняла, что такое "карусели"

Все началось с того, что в мае 2014 года Джен Псаки, критикуя сепаратистский референдум на Донбассе, упомянула слово "карусель".

В США не знакомы со значением этого слова в контексте фальсификаций на выборах. Поэтому корреспондент Associated Press Мэтт Ли уточнил, что это такое. Псаки призналась, что такой термин в подготовленный текст вставил ее референт.

То есть, спикер, не вдумываясь, просто зачитала подготовленный кем-то текст. Зато честно призналась в своей некомпетентности. Эта прямота впоследствии станет визитной карточкой Псаки. Как и фраза "я уточню в офисе".

Европейский газ - в Россию

Ушла в народ и оговорка Псаки, что газ течет из Западной Европы в Россию, а не наоборот.

"Мы хотим, чтобы у Украины был доступ к дополнительным объемам газа, если они потребуются. Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию" - сказала пресс-секретарь Госдепа.

При этом она тут же исправилась: "Пардон, наоборот - из России через Украину в Западную Европу".

К слову сказать тема "европейский газ течет на восток" была затем взята на вооружение в Украине (хотя, конечно же, не под влиянием Псаки). НАК "Нефтегаз" заявил, что отказался от закупок российского газа и покупает его только в Европе. На самом деле, НАК брал тот же самый российский газ, только через европейских посредников.

Об астраханских учениях и Украине

На одном из брифингов Псаки сказала, что глубоко обеспокоена проведением Россией учений ВВС и ПВО в Астраханской области, поскольку они служат "лишь для эскалации напряженности на российско-украинской границе".

В СМИ упоминая эту цитату, напомнили, что этот российский регион не граничит с Украиной. А Минобороны России посоветовало использовать более достоверные источники для заявлений - например, политический атлас.

О беженцах из Украины

Оговорилась Псаки и во время комментария об украинцах, которые из-за военных действий бежали в Россию.

"Я ознакомилась с российскими сообщениями о людях, которые бегут из России. И мы видим, что эти свидетельства...." - сказала Псаки, когда ее перебил журналист и уточнил, что беженцы бегут из Украины.

"Ааа, да... Извините, бегут в Россию. Так вот, хоть российская сторона и приводит данные о том, что беженцев уже до сотен тысяч, мы предпочитаем опираться на данные украинских пограничников и международных организаций, которые этого не подтверждают", - продолжила представитель Госдепа.

Псаки и сапог

В 2014 году Джен Псаки пришла на брифинг в одном сапоге. Это тут же стали обсуждать в сети. При этом сама она ранее говорила, что повредила ногу и теперь шесть недель должна носить специальный медицинский сапог.

Псаки в сапоге

Псаки и невыключенный микрофон

В декабре 2014 года Джен Псаки на брифинге комментировала снятие обвинений с экс-президента Египта Хосни Мубарака.

"В целом, мы по-прежнему считаем, что соблюдение беспристрастных стандартов подотчетности будет продвигать политический консенсус, от которого зависит долгосрочная стабильность и экономический рост Египта", - сказала она.

После окончания брифинга, когда уже погас свет, пресс-секретарь Госдепа сказала: "Эта часть про Египет была нелепой". Она думала, что ее микрофон уже выключен, но эти слова услышали журналисты.

Ростовские горы и белорусское море. Фейки о Псаки

Некоторые заявления приписывались Джен Псаки, но на самом деле она их не произносила. Например о "Ростовский горах" и "флоте у берегов Беларуси".

Так, в программе "Политика" на "Первом канале" российский телеведущий Александр Гордон привел слова Псаки, которые она якобы сказала, отвечая на вопрос об украинских беженцах в России: "Это просто туристы. Например, говорят, в ростовских горах прекрасный лечебный горный воздух". Однако позже якобы задавший этот вопрос журналист Мэтт Ли заявил, что такого диалога между ним и Псаки никогда не было.

Также большую популярность обрел фейк о флоте у берегов Беларуси, придуманный блогерами. Псаки приписали слова, которых она не говорила: "В случае вторжения Беларуси на территорию Украины 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии".

Еще один интернет-мем – "комментарий Псаки" по поводу победы хоккейной команды России над сборной США: "В XXI веке нельзя играть в хоккей, как будто на дворе век XX-й. Имперские амбиции сборной России наглядно продемонстрированы в самых методах ведения игры, как это было в худшие годы существования СССР".

Это оказалось пародией, но текст перепечатали некоторые СМИ, не указав, что это была шутка.

Анекдоты и реакция в Украине

Впрочем, обилие вбросов только подчеркивает неординарный характер выступлений Джен Псаки. О которой уже сочиняют анекдоты. Вот несколько из них:

"Сначала все было понятно. Но тут к микрофону вышла Псаки и сделала дополнительные разъяснения".

"Когда Джен Псаки забеременела, у нее спросили, кто отец. "Точно не могу сказать. Сейчас поднимусь в офис и уточню", - ответила она".

"Садится Дженнифер Псаки в такси. "Куда едем?", - спрашивает водитель. "Я уточню, когда доеду в офис",- отвечает она".

Впрочем, над Псаки смеются далеко не все. В Украине промайдановские блогеры обрадовались новой-старой пресс-секретарше.

"Эта должность очень важна, так как мы живем в условиях информационной войны... Дженифер в 2015 была автором глобальной информационной кампании United For Ukraine, которая (кампания) открывала глаза мировому сообществу на агрессию России против Украины и призывала объединяться в поддержке и помощи Украине", - пишет блогер Олег Пономарь, известный в Facebook, как певец украинских "перемог".

Правда, вряд ли сторонникам информационной войны с Россией понравятся заявления Псаки, которые она делала в 2014 году.

"Россия - прекрасная страна, там живут прекрасные люди. Это страна с великой культурой и историей. "Анна Каренина" - одна из моих любимых книг", - признавалась Джен в одном из интервью, уточняя, что претензии у нее лишь к "российской пропаганде".

"У нас могут быть разногласия, например, по поводу Украины. Однако по целому ряду других вопросов мы работаем вместе, например, в рамках переговоров по решению иранской ядерной проблемы. И сила отношений иногда как раз и заключается в том, чтобы иметь возможность разговаривать на темы, по которым есть разногласия", - также заявляла Псаки, давая понять, что несмотря на Украину, с Россией американцы будут иметь дело.