В понедельник, 30 ноября, стало известно о решении Верховного суда Украины, который отказал бывшему народному депутату Семену Семенченко в восстановление его в офицерском звании.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, решение суда было принято еще 19 ноября, однако опубликовано в реестре только 23 ноября.

"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В то же время уточняется, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, в 2015 году временный исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии лишил Семенченко званий "капитан резерва" и "майор резерва". Через суд последний пытался признать решение незаконным, и добился этого благодаря Окружному административному суду Киева. Однако Киевский апелляционный административный суд вновь лишил Семенченко званий.

В связи с этим Семенченко решил обратиться в Верховный суд, который оставил решение апелляционного суда без изменений.

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