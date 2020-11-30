Верховный суд отказал Семену Семенченко в возврате офицерского звания
В понедельник, 30 ноября, стало известно о решении Верховного суда Украины, который отказал бывшему народному депутату Семену Семенченко в восстановление его в офицерском звании.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Так, решение суда было принято еще 19 ноября, однако опубликовано в реестре только 23 ноября.
"Кассационную жалобу оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.
В то же время уточняется, что постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Напомним, в 2015 году временный исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии лишил Семенченко званий "капитан резерва" и "майор резерва". Через суд последний пытался признать решение незаконным, и добился этого благодаря Окружному административному суду Киева. Однако Киевский апелляционный административный суд вновь лишил Семенченко званий.
В связи с этим Семенченко решил обратиться в Верховный суд, который оставил решение апелляционного суда без изменений.
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