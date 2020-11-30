Объем поставки питьевой воды в аннексированный Симферополь, водохранилища которого обмелели из-за засухи, из подземных источников вырастет до 110 тысяч кубометров в сутки уже к апрелю 2021 года.

Об этом со ссылкой на так называемого "главу Крыма" Сергея Аксенова передает "Интерфакс".

Так, на совещании по вопросам водоснабжения, которое проходило в онлайн-режиме, Аксенов сказал, что к 1 апреля планируется завершить плановые буровые работы на нескольких водозаборах для обеспечения подачи воды в Симферополь. В общей сложности из подземных водозаборов планируется подавать 110 тысяч кубометров воды.

Он добавил, что запасы многих скважин оказались выше прогнозных. При этом осадков, которые могли бы пополнить водохранилища, в Крыму пока не ожидают.

Уточняется, что впервые скважины для снабжения Симферополя начали использовать летом. По последним данным компании-поставщика - ГУП "Вода Крыма", в настоящее время город получает более 70 тысяч кубометров из подземных источников, 50 тысяч - из водохранилищ.

Напомним, "Страна" подробно писала, в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти. Все дело в том, что после аннексии в 2014 году, Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается сухая погода, на полуострове пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Так же мы сообщали, что в октябре правительство России выделило 5,82 млрд рублей (почти 76 млн долларов) на обеспечение аннексированного Крыма водой.