Украину потряс вопиющий случай халатности в Жовкве на Львовщине, где в местной больнице задохнулись двое коронавирусных пациентов на искусственной вентиляции легких. И не из-за нехватки кислорода, и из-за банального отключения электричества.

В больнице внезапно погас свет, а генераторы не подключили - в заведении числятся два устройства, но на месте их не оказалось. Двое местных жителей с ковидом - женщина и мужчина в возрасте 61 и 66 лет, которые были в реанимации, умерли - медики говорят, что пытались запустить легкие вручную, но безуспешно.

Полиция, которая узнала о случившемся из соцсетей, открыла дела по двум статьям - служебная халатность и убийство по неосторожности. Виновным грозит до восьми лет. Уже полетели головы - губернатор Козицкий пообещал уволить главврача и главу райгосадминистрации, но местные уверены, что виноватыми сделают стрелочников.

Разбирались, почему произошла трагедия и кто за это ответит.

Свет отключали дважды

Во Львовском облэнерго открещиваются - отключение якобы не было внезапным, они подали запрос в Жовковскую больницу на работы, чтобы заменить предохранитель.

В тот день свет в больнице пропадал дважды - предохранитель заменили за пять минут, а около пяти вечера электроэнергию вырубили снова, уже больше чем на час. В облэнерго говорят, что о втором отключении также предупредили медиков, в больнице уверят, что не знали об этом.

Местные рассказывают, что отключения света у них стали частым явлением.

"Электросети отключают электроэнергию когда им вздумается, бывает пару раз в день. Не работают банкоматы (люди стоят по часу под банкоматом, потому что карточку съел), зависают компьютеры, морозильные камеры. Полный бардак со светом в Жовкве творится", - рассказывает нам местный житель Виктор Зоря.

Генераторы забрали на дачу?

Другой важный вопрос - почему не подключили генераторы. В больнице объясняют, что один находится в родильном отделении, а другой - в гараже больницы.

Наши источники среди медперсонала сообщили, что генераторы якобы забрал главврач Шевцив к себе на дачу в село Липники.

"Глава Жовковской администрации работал врачом и завотделением в нашей больнице, и о проблемах знал, но не хотел вмешиваться", - рассказал источник.

Сам главврач историю с вывозом генератора в разговоре с нами категорически отрицает и винит во всем районные электросети.

"В реанимационном отделении в генераторе не было необходимости, поскольку аппараты ИВЛ могут работать некоторое время автономно на батареях. Энергетики нас заверили, что электричество появится через 20 минут, а выключили на более чем час, заряда аппаратов не хватило", - сказали "Стране" в Жовковской больнице.

В Жовкве считают, что в смерти двух человек виноваты главный врач, местные власти и Львовблэнерго.

"Систематические отключения стали нормой, обслуживание электросетей - тяп-ляп, с вызовами - бардак, дозвониться до аварийных служб невозможно. Власти нет", - жалуется нам местный житель Ярослав Иванык.

"Умерли люди. Даже не умерли, а погибли, потому что, может быть, их спасли бы. И если действительно генератор подбросили в гараж после огласки (а он был, как говорят, на чьей-то даче), то вся верхушка больницы должна однозначно сесть. Также должны ответить сотрудники электросетей", - говорит нам активист Александр Кицилинский.

"Машина для гемодиализа остановилась после двух часов работы"

Люди рассказывают и о других проблемах в районной больнице.

"Вчера забирал знакомого с гемодиализа. Машина для гемодиализа остановилась после двух часов работы, оставив часть крови в себе. Пациент, так и не дождавшись пока включится свет, поехал домой. Пациенты обращались к администрации больницы, но начальство ничем не могло помочь, мол, не в их силах приобрести дополнительный генератор", - рассказал нам местный житель Виктор Пехник.

После трагедии министр здравоохранения Степанов приказал проверить оборудование во всех больницах Украины.

Хотя понятно, что в большинстве больниц, особенно в глубинке, похожая ситуация - "пропадают" генераторы, не хватает кислорода и элементарных медикаментов.