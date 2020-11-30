В Украине сегодня, 30 ноября, завершился карантин выходного дня. Не исключено, что его продлят и дальше. Но сейчас в основном обсуждается новое ужесточение антивирусных мер - полный локдаун, по аналогии с весенним, на 2-3 недели.

Самое вероятное время, когда его введут - на новогодние праздники, когда и так закрываются многие офисы, и люди меньше ездят на работу. Да и вообще затухает деловая активность. Также начинаются школьные каникулы.

Ключевые вопросы - как будет работать транспорт и что делать сфере услуг, которая рассчитывает на доходы, связанные с праздниками. Если они обрушатся, это вызовет вал увольнений и банкротств.

Также власти стоит учесть сопротивление локдауну со стороны мэров крупных городов, которые этой осенью регулярно саботировали распоряжения Киева по карантинным ограничениям (в том числе локдаун выходного дня).

Не исключено, что уже на этой неделе власть выйдет с предложениями по новому карантину. А пока от разных ее представителей идут заявления с прогнозами, каким будет новый локдаун.

Публикуем их в этом материале. Он обновляется.

30 ноября

12:35 Нардеп от "Слуги народа" Данил Гетьманцев заявил, что нужно уже сейчас вводить локдаун.

"Я бы на месте Кабинета министров бесспорно ввел бы локдаун сейчас. И, возможно, до новогодних праздников уже бы вышел из этого локдауна, когда картина изменится, и мы будем иметь меньше тяжелых случаев заболевания, чем сейчас", - заявил глава финансового комитета сегодня в Верховной Раде.

По его мнению, "удар по экономике будет в любом случае, и мы должны с ним смириться. Это очень спекулятивный вопрос, когда его лучше вводить - сейчас или на новогодние праздники, когда у предпринимателей наивысшие выторги... Я бы не руководствовался не тем, как угодить той или иной группе - предпринимателям или гражданам - а тем, как это будет лучше для ситуации с противодействием эпидемии. Всем не угодишь".

На видео с шестой минуты

12:15 Глава Минздрава Максим Степанов на утреннем брифинге ничего не сказал о локдауне и не пугал им.

12:11 Мэр Львова Андрей Садовой выступил против полного локдауна, тем более - на новогодние праздники. "Он (локдаун - Ред.) должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона", - говорится на сайте горсовета.

По словам Садового, для Львова нельзя отменять гуляния на Рождество.

"У нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать будут", - заявил мэр.

То есть градоначальники снова грозят Зеленскому саботажем, если он введет локдаун, который на местах не понравится.

10:30 Глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий заявил, что полный локдаун будут вводить, когда суточная заболеваемость составит 25-26 тысяч в сутки.

По его словам, критическая нагрузка на медицинскую систему - 30 тысяч заболевших в день, но жесткий карантин нужно будет вводить на подступах к этой цифре.

Сейчас фиксируется по 15-16 тысяч заболевших в день.

29 ноября

19:10 Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что один из сценариев, которые сейчас рассматриваются - это полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

13:40 Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что вероятность нового локдауна - 90%. Но предупредил, что он будет не как обычно, а "интеллектуальный".

Главное отличие, судя по словам Арахамии, будет в том, что регионы смогут корректировать какие-то меры самостоятельно - например, движение общественного транспорта.

В Кабинете министров обсуждается возможность введения в Украине "интеллектуального локдауна", который будет скорректирован с учетом "реалий в каждом регионе".

Он также допустил остановку таких городских артерий как метро, если карантин введут прямо перед новым годом, когда многие и так останавливают работу. В противном случае, люди не смогут добраться до рабочих мест, говорит Арахамия.