По итогам второго тура выборов мэра в Черновцах, который состоялся в минувшее воскресенье, 29 ноября, победу одержал кандидат от "Единой Альтернативы" Роман Кличук.

Об этом на заседании утром 30 ноября объявила местная избирательная комиссия, сообщает "Суспильне".

За Кличука проголосовали 59,54% избирателей. Его оппонента, Виталия Михайлишина, который шел в мэры от местной организации партии "Команда Михайлишина" поддержали 37,5% избирателей.

Роман Кличук - черновицкий бизнесмен. Является генеральным директором ООО "РОМА" - дистрибуционной компании, которая занимается продажей алкогольных, безалкогольных напитков и кондитерских изделий. Он также является владельцем ресторанов, пабов и других заведений в Черновцах. В 2006-2010 годах был депутатом Черновицкого областного совета от фракции "Батькивщина".

Напомним, в Черновцах вчера зафиксировали крайне низкую явку на выборах мэра.

Также мы писали о том, что в Черновцах члены избиркома расписались в пустых бланках протоколов.