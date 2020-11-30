В воскресенье, 30 ноября, стало известно о задержании на автотрассе "Львов – Ужгород" гражданина России, который на автомобиле марки Wolksvagen перевозил в направлении границы троих иностранцев.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования и не все имели документы. Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы. В багажнике автомобиля были обнаружены вещи и запас продуктов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушителей уже доставили в пограничное подразделение, устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

Напомним, в субботу, 28 ноября, пограничники Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивала международная уголовная полиция Интерпол.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сумской области задержали молдаванина, которого Интерпол разыскивал семь лет.