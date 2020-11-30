Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, бывший генпрокурор Руслан Рябошапка и экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявили о создании "Центра устойчивости и развития государства".

Основными задачами новой организации провозглашено "укрепление национальной безопасности и верховенства права, деолигархизация и борьба с коррупцией".

Соответствующее заявление 30 ноября в Facebook опубликовал Александр Данилюк.

"Сегодня Украина оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Волна кризисов - экономическая, финансовая, пандемическая на фоне изнурительной войны обострили проблемы, которые накопились в течение многих лет. Среди них - отсутствие стратегии развития государства, слабость и захват государственных институтов олигархами, коррупция, имитация реформ и поляризация общества. А нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности", - сказано в заявлении.

По словам Данилюка, сегодняшняя власть не предложить обществу адекватные решения, а украинцы дезориентированы популистскими заявлениями и лозунгами, которые подменяют конкретные действия.

"Мы не можем оставаться в стороне, пассивно наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности. Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить", - написал Александр Данилюк.

Напомним, Руслана Рябошапку уволили с должности генпрокурора 5 марта 2020 года. Он перед своим увольнением заявил, что уходит, чтобы вернуться.

Также мы писали о том, что Климкин возглавлял МИД до лета 2019 года. А в январе 2020-го он начал работу в аналитическом центре "Украинский институт будущего", где возглавил программу европейских, региональных и российских исследований.